Весільний танець медсестри, що втратила ноги від вибуху міни

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Весільний танець медсестри, що втратила ноги від вибуху міни

1 година тому

Пара з Лисичанська побралася у львівській лікарні після того, як наречена Оксана зазнала тяжких травм від міни.

Наприкінці березня пара поверталася додому знайомою стежкою, коли Оксана наступила на міну. Від вибуху жінка втратила обидві ноги і чотири пальці на руці. Чоловік залишився неушкоджений.

Нині пара готується їхати до Німеччини для подальшого лікування.