Весільний танець медсестри, що втратила ноги від вибуху міни
Весільний танець медсестри, що втратила ноги від вибуху міни
Пара з Лисичанська побралася у львівській лікарні після того, як наречена Оксана зазнала тяжких травм від міни.
Наприкінці березня пара поверталася додому знайомою стежкою, коли Оксана наступила на міну. Від вибуху жінка втратила обидві ноги і чотири пальці на руці. Чоловік залишився неушкоджений.
Нині пара готується їхати до Німеччини для подальшого лікування.
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