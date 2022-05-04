"Катували, били, стріляли в потилицю". Як російські бойовики чинили звірства у ЦАР

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Російські озброєні люди у столиці ЦАР мали забезпечувати охорону - на цьому фото під час виборів у 2020 році

У Центральноафриканській Республіці (ЦАР) російських найманців звинувачують у стратах, катуванні та побитті мирних жителів.

Свідки розповіли Human Rights Watch (HRW) про випадок минулого липня, коли російськомовні бойовики застрелили щонайменше 12 беззбройних чоловіків на блокпосту.

За їхніми словами, більшість жертв кинули в неглибоку яму біля дороги поблизу Босангоа.

Уряд ЦАР заперечує, що залучав найманців із приватної російської військової компанії Вагнера для боротьби з повстанцями.

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Експерти ООН також звинуватили російських найманців у систематичних і серйозних порушеннях прав людини в ЦАР, яка є однією з найбідніших країн, але багата на діаманти, золото та уран.

Є багато повідомлень про те, що група Вагнера розгорнула сили в інших країнах Африки - в Малі та Лівії - і відіграла роль у конфліктах в Сирії та Україні.

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Минулого місяця ймовірних російських найманців у звіті HRW звинуватили у страті близько 300 людей у ​​центрі Малі.

Цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив офіційну позицію Москви про те, що група Вагнера не має відношення до російської держави.

У своїй доповіді HRW стверджує, що зібрала переконливі докази того, що російські бойовики безкарно вчиняли серйозні злочини щодо цивільного населення в ЦАР з 2019 року.

У період з лютого 2019 року по листопад 2021 року правоохоронці опитали 40 осіб, зокрема 10 потерпілих і 15 свідків, щодо зловживань з боку чоловіків, які розмовляють російською.

Свідки розповіли, що чоловіки носили зброю, були одягнені в камуфляж, мали шарфи, що закривали обличчя, військові черевики.

Дванадцять із опитаних були свідками вбивств поблизу західного міста Босангоа 21 липня 2021 року, повідомляє HRW.

Неозброєні молоді чоловіки, яких убили, виїхали з Босангоа на мотоциклах близько 06:00 ранку за місцевим часом. Вони пройшли через контрольно-пропускний пункт, щоб виїхати з міста, і пізніше їх зупинили на блокпосту приблизно за 12 км від Босангоа на дорозі, яку, за словами чиновників, регулярно патрулювали російські бойовики.

Їм сказали зійти з мотоциклів, покласти руки на голову й віддати телефони.

За даними HRW, від чотирьох до шести російськомовних чоловіків побили їх ногами, коли вони лежали на землі. Один за одним їх забирали з групи, змушували ставати на коліна і стріляли в голову.

У доповіді йдеться, що ті, хто спостерігав за звірствами, почали голосно молитися - і серед шуму та сум'яття двом полоненим вдалося втекти.

"Мені відрізали пальця"

HRW також задокументувала випадки затримання та катувань з боку російських бойовиків у Бамбарі у 2019 році.

Власник магазину, якого затримали за підозрою у повстанні, стверджував, що російські викрадачі відрізали йому палець у січні 2019 року.

Автор фото, Lewis Mudge/HRW Підпис до фото, Махамат Нур Мамаду розповів HRW, що російські чоловіки відрізали йому палець ножем

"Вони сильно били мене по ногах залізними прутами та ножами. У мене були кайданки на щиколотках. Один з них сказав мені через перекладача: "Ми відріжемо тобі пальці", - розповів Махамат Нур Мамаду про своє перебування у полоні.

"Я кричав, було дуже боляче. Потім вони витягли ланцюг, обмотали мені шию і міцно стягнули. Я впав. Росіянин вклав мені цеглину в рот і вдарив. Це пошкодило мені зуб".

Після цього він розповів про свої випробування журналістам, і HRW каже, що у вересні 2019 року його вбили за незрозумілих обставин.

Про стосунки Росії з ЦАР вперше стало відомо у 2018 році з угоди про те, що колишні російські офіцери приїдуть туди, щоб надавати військову підготовку.

30 липня 2018 року трьох російських журналістів, які знімали документальний фільм про зв'язки Вагнера з ЦАР, застрелили, а тих, хто стоїть за вбивством, так і не знайшли.

Центральноафриканська Республіка страждає від тривалого конфлікту від моменту здобуття незалежності в 1960 році. У 2013 році мусульманські повстанці захопили контроль над цією переважно християнською країною. Для відсічі були сформовані групи самооборони, що призвело до масових вбивств за релігійними ознаками.

Після того, як у 2016 році до влади прийшов президент Фостін-Аршан Туадера, країна почала зміщати свій стратегічний зовнішньополітичний фокус із Франції, колишньої колоніальної держави, до Росії.

HRW каже, що спалахам насильства сприяла відсутність відповідальності, і закликала уряд розслідувати та притягнути до відповідальності всіх винних у вбивства, незаконних затриманнях та катуваннях, зокрема й іноземних військових.