HIMARS: американські ракетні системи, які могли б дістати Кримський міст

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, M142 HIMARS дає ракетний залп

Після гаубиць М777 та іншої артилерії, яку західні країни поступово постачають українській армії, у Києві все частіше говорять про потребу й у ракетних системах, які можуть бити далі звичайної "арти" - в оперативний чи навіть стратегічний тил росіян та по їхніх важливих логістичних центрах.

Такими системами можуть стати американські пускові установки M142 HIMARS та М270 MLRS, що здатні як виконувати роль ракетних систем залпового вогню, так і оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 км.

У російських профільних медіа на воєнну тематику ці перспективи вже викликають серйозне занепокоєння - там очікують, що такою "довгою рукою" українська армія дістане навіть Кримській міст.

Що це за системи та яка між ними різниця

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, М270 MLRS

M142 HIMARS та М270 MLRS - це універсальні пускові установки американської армії.

Тобто там їх використовують під різні цілі - якщо треба "відпрацювати" по певній площі на порівняно близькій відстані, то вони виступають аналогами "Градів" і "Смерчів".

А якщо стоїть задача вдарити точково й на більш віддалену дистанцію, то ці пускові установки виконують вже роль ОТРК і є новішими та потужнішими аналогами "Точки-У".

Досягається така багатофункціональність завдяки тому, що на ці пускові установки можна встановлювати уніфіковані контейнери з різними боєприпасами.

"Обидві системи можуть вести вогонь некерованими реактивними снарядами на відстань до 45 км, високоточними ракетами M30 та M31 на дальність до 70 км, а головне - балістичними тактичними ракетами на відстань до 300 км", - пояснюють у профільному українському виданні Defense Express.

Різниця між M142 HIMARS та М270 MLRS полягає у тому, що вони використовують різні шасі.

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, М270 створені на гусеничному шасі БМП, що дозволяє цим машинам встановлювати більше контейнерів з боєприпасами

M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System - перекладається як "ракетна система залпового вогню) - використовує гусеничну базу бойової машини піхоти M2 Bradley.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System - з англійської "високомобільна артилерійська ракетна система") - використовує 6-колісну тактичну вантажівку M1140 FMTV.

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, M142 HIMARS - ракетна установка на мобільнішій, але менш потужній колісній базі

Завдяки потужнішому гусеничному шасі М270 може нести більше боєприпасів - наприклад, два контейнери з шістьма реактивними ракетами кожен (тобто, загалом 12 ракет).

Тоді як M142 несе лише один такий контейнер - тому боєкомплект цієї машини для одного залпу обмежений шістьома ракетами, але сама бойова машина більш маневрова.

На цьому суттєва різниця між M270 та M142 завершується.

Технологічно глибокі операції

Автор фото, Defense.gov Підпис до фото, HIMARS з балістичною ракетою ATACMS

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Та головний ударний потенціал обох систем, який цікавить українську армію зараз, - їхня здатність запускати оперативно-тактичні балістичні ракети типу ATACMS.

M270 MLRS може одночасно нести дві такі ракети, M142 HIMARS - одну.

Залежно від модифікацій радіус дії ATACMS становить від 140 до 300 км.

Таким чином українська армія може отримати значно потужнішу "довгу руку" для своїх ракетних військ, які наразі використовують для дальніх ударів ще радянські "Точки-У" з максимальною дальністю до 120 км.

"Це буде не просто новіший замінник "Точок-У". З HIMARS та MLRS ЗСУ зможуть вести глибші технологічні операції, які неможливо проводити лише гаубицями", - пояснює у розмові з BBC News Україна Микола Бєлєсков, воєнний аналітик та автор телеграм-каналу "Armchair General UA".

"Це операції зразка AirLand Battle останньої третини ХХ ст. По цій американській доктрині функцію не давати противнику підводити резерви з глибини мала виконувати авіація, а після появи М270 - також РСЗВ і ОТРК", - додає він.

Автор фото, Sgt. James Hobbs/(Defense.gov

"Якщо основне "місце роботи" гаубиць - тактична глибина оборони супротивника, то ракети ATACMS вже дозволяють знищувати пріоритетні цілі в оперативній чи стратегічній глибині. Це по-справжньому технологічно глибокі операції", - відзначає Микола Бєлєсков.

І хоча у росіян вистачає засобів протиповітряної оборони, повністю убезпечитися від ракет з радіусом дії 300 км вони навряд чи зможуть.

"У росіян нормальна ППО. Але проблема в тому, що територія країни величезна, перекрити всю її вони не можуть суцільною системою ППО. Відповідно, десь завжди будуть дірки. І ми в ці дірки спокійно можемо спокійно влазити різними системами і засобами", - розповів у одній з "Фронтових поплав" директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Він же у кінці квітня натякав на те, що американські ракетні системи вже можуть бути в Україні.

"Кажуть, десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам та їх не денацифікованим містам", - написав Тарас Чмут в одному з твітів, який супроводив архівним фото HIMARS, що випускає ракету ATACMS.

Цей твіт викликав хвилю повідомлень, ніби ракети вже могли бути в Україні.

Офіційно факт передачі M142 HIMARS та М270 MLRS не підтверджували.

Але, наприклад, 22 квітня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла, що "системи РСЗВ ми вже постачаємо [Україні]".

Щоправда, про які саме ракетні системи йде мова, вона не уточнила.

А пізніше на сайті головного управління розвідки міноборони України з'явилася новина про те, що "нові зразки РСЗВ української армії ефективно знищують ворога".

Автор фото, ГУР МОУ Підпис до фото, Повідомлення української розвідки з фото М270

"В ніч з 22 на 23 квітня українські захисники завдали потужного удару по позиціях ворога в районі Новобахмутки. Після цього до лікарні в окупованій Горлівці доправили понад 50 поранених окупантів. Більшість з них мають важкі поранення (кількість загиблих уточнюється). Зі слів поранених: підрозділи ЗСУ застосували новітні зразки РСЗВ, надані країнами-партнерами, що викликало жах та панічні настрої серед особового складу окупантів", - йшлося в новині, яку в ГУР МО проілюстрували фото М270 (але так само архівним).

Утім, офіційним підтвердженням наявності М270 у ЗСУ це повідомлення навряд чи можна вважати.

Постачання Україні HIMARS зараз заперечує і радник голови офісу президента Олексій Арестович.

Загроза Кримському мосту?

Автор фото, Defense.gov

І в українських, і в російських медіа з'явилися публікації про те, що поява американських ракетних систем на полі бою в українсько-російській війні створює небезпеку для Кримського мосту.

"Найбільш небезпечними є постачання ракет із дальністю стрільби до 300 кілометрів. Ця зброя може застосовуватися для вирішення політичних завдань - завдання ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури РФ", - попереджають автори російського сайту "Военное обозрение".

Автор фото, Topwar.ru Підпис до фото, Так на російських сайтах воєнної тематики бачать зони враження від ракети ATACMS

"У їхній зоні досяжності опиниться весь Крим, включно з Кримським мостом, який Україна неодноразово погрожувала знищити будь-якими засобами, Воронеж, Брянськ, Мінськ, з прилеглими територіями та об'єктами, у тому числі кілька атомних електростанцій (АЕС)", - додають у статті.

А автори українського сайту Defense Express відзначають, що " Кримський міст - досяжна ціль для балістичної ракети ATACMS та абсолютно легальна з військової точки зору".

"По-перше, його знищення має велике значення з точки зору порушення логістики усього південного угрупування. Саме за допомогою Кримського мосту ворог може легко й масово перекидати автомобільним транспортом та залізницею великі об'єми військової техніки, озброєння, боєприпасів та інших вантажів та підкріплень", - йдеться у статті.

"По-друге, знищення Кримського мосту відкине можливість проведення десантної операції Чорноморського флоту РФ навіть у теорії, бо всі великі десантні кораблі, скоріш за все, будуть вимушені використовувати для перекидання вантажів через Керченську протоку", - додають автори.

Автор фото, Defense Express Підпис до фото, Теоретично дістати Кримській міст можуть навіть від Запоріжжя, кажуть у Defense Express

І відзначають, що географічно Кримській міст розташований у 300-кілометровій зоні враження ATACMS: "При цьому не з "переднього краю", а з тилових позицій. Зокрема, одним з пускових районів може бути декілька десятків кілометрів від Запоріжжя по західному берегу Дніпра".

Те, як можна знищувати стратегічні мости у тилу ворога останніми днями показала Росія.

Кількома ударами ракет росіяни знищили міст через Дністровський лиман на Одещині та фактично обірвали регулярне сполучення між Одесою та південною частиною області.

Чим зламали логістичне сполучення регіону з портами на Дунаї та Румунією.