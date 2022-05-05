В Іспанії затримали Анатолія Шарія - СБУ

1 година тому

Автор фото, Анатолій Шарій/Youtube

В Іспанії 4 травня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді. Про це повідомили в СБУ.

"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним ", - заявили в СБУ.

Українська спецслужба підозрює Шарія у державній зраді, а також у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур, додає СБУ.

Хто такий Анатолій Шарій?

Анатолій Шарій є відомим блогером, його відео на Youtube збирають мільйони переглядів. Він був нефоіційним лідером Партії імені себе, яка на місцевих виборах 2020 року змогла потрапити в міські ради у кількох південних та східних регіонах України.

Останні майже 10 років живе у різних країнах ЄС.

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Шарій втік з України від кримінального переслідування ще за часів Януковича, навесні 2014 року завів відеоблог, в якому критикував нову українську владу.

Його численні блоги про Україну багато хто називав проросійськими.

Анатолій Шарій за допомогою свого популярного Youtube-каналу й звернень, які часто схожі на російські наративи, завоював інтернет аудиторію в Україні.

У 2019 році партія на чолі з його нинішньою дружиною Ольгою Бондаренко (Шарій) отримала 2,23% голосів виборців на парламентських виборах та десяте місце.

У лютому 2021 року СБУ оголосила Шарію підозру за двома статтям - про державну зраду та про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

СБУ називає Шарія "пропагандистом" та зазначає, що він з 2012 року, ймовірно, допомагав Росії у "проведенні спеціальних інформаційних операцій".

"Пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни", - йшлося в повідомленні.

Останніми роками Анатолій Шарій був частим гостем в ефірах пулу заборонених вже зараз телеканалів 112, Newsone та ZIK.

У 2021 році РНБО запровадила санкції проти Шарія.

Останніми роками він жив в Іспанії, звідки записував свої блоги.

Після початку війни він опубілкував відео під назвами: "Не очень-то это и вторжение", "Как в Украине построили вонючий клон КНДР", "Денацификация успешно завершена".

Під час війни він жорстко критикував дії керівництва України і говорив про погану підготовку війська.

Анатолій Шарій називав дії влади політичними репресіями і заявляв про безпідставність звинувачень проти нього. Він вважає, що так влада бореться з опозицією.