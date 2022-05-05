В Іспанії затримали Анатолія Шарія - СБУ
В Іспанії 4 травня затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді. Про це повідомили в СБУ.
"Це затримання - чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним ", - заявили в СБУ.
Українська спецслужба підозрює Шарія у державній зраді, а також у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
На переконання слідчих СБУ, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.
Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур, додає СБУ.
Хто такий Анатолій Шарій?
Анатолій Шарій є відомим блогером, його відео на Youtube збирають мільйони переглядів. Він був нефоіційним лідером Партії імені себе, яка на місцевих виборах 2020 року змогла потрапити в міські ради у кількох південних та східних регіонах України.
Останні майже 10 років живе у різних країнах ЄС.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Шарій втік з України від кримінального переслідування ще за часів Януковича, навесні 2014 року завів відеоблог, в якому критикував нову українську владу.
Його численні блоги про Україну багато хто називав проросійськими.
Анатолій Шарій за допомогою свого популярного Youtube-каналу й звернень, які часто схожі на російські наративи, завоював інтернет аудиторію в Україні.
У 2019 році партія на чолі з його нинішньою дружиною Ольгою Бондаренко (Шарій) отримала 2,23% голосів виборців на парламентських виборах та десяте місце.
У лютому 2021 року СБУ оголосила Шарію підозру за двома статтям - про державну зраду та про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
СБУ називає Шарія "пропагандистом" та зазначає, що він з 2012 року, ймовірно, допомагав Росії у "проведенні спеціальних інформаційних операцій".
"Пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни", - йшлося в повідомленні.
Останніми роками Анатолій Шарій був частим гостем в ефірах пулу заборонених вже зараз телеканалів 112, Newsone та ZIK.
У 2021 році РНБО запровадила санкції проти Шарія.
Останніми роками він жив в Іспанії, звідки записував свої блоги.
Після початку війни він опубілкував відео під назвами: "Не очень-то это и вторжение", "Как в Украине построили вонючий клон КНДР", "Денацификация успешно завершена".
Під час війни він жорстко критикував дії керівництва України і говорив про погану підготовку війська.
Анатолій Шарій називав дії влади політичними репресіями і заявляв про безпідставність звинувачень проти нього. Він вважає, що так влада бореться з опозицією.