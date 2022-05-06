Дитина з простреленими ногами вивезла з-під обстрілів у Попасній поранених дорослих

Діана Куришко

BBC News Україна

6 травня 2022

Автор фото, Перше медичне об'єднання Львова Підпис до фото, Ліза показує лікарям у Львові свої рани після обстрілів

Поранена 15-річна Ліза Чернишенко вивезла на авто з міста Попасна, що на Луганщині, чотирьох поранених дорослих.

Про неї розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова, де дитина зараз перебуває на лікуванні.

Як це сталося?

Місто Попасна багато тижнів перебуває під обстрілами. Його вже кілька разів намагалися захопити російські війська.

Звідти продовжують тікати люди.

Ліза Чернишенко на машині тікала з міста, але автівку розстріляли російські війська. Двох чоловіків, у тому числі водія, важко поранило осколками.

І дівчині довелося сісти за кермо і довезти їх до Бахмута.

"Їм була потрібна термінова допомога, щоб вони не втратили багато крові", - розповіла Ліза про те, чому вона вирішила сісти за кермо.

Дорога до Бахмута була замінована. Міни були всюди. Об'їжджати їх було дуже важко, згадує Ліза.

А потім авто знову обстріляли. Лізу поранили, але вона продовжила рух.

Вона розповіла свою історію лікарям, поки швидка везла її до львівської лікарні. Лізу на евакуаційному потязі привезли з Луганщини на Захід.

У Лізи два наскрізних поранення ніг, прострелене коліно, відірвано палець.

"На дорозі лежали стовп і труп жінки. Їх теж довелося об'їжджати. Було дуже боляче, але якось їхала. Я б не кинула їх під обстрілами", - розповідає дівчина.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Так виглядає Попасна. Місто майже знищили обстірли

Ліза керувала автівкою до Бахмута близько 30 км. Більша частина цієї дистанції - із простріляними ногами.

А потім машина зупинилась. В акумулятор влучила куля.

Пізніше поранених людей з авто забрали військові і довезли до лікарні у Бахмуті. Ліза втратила свідомість.

Всі, хто був в машині, вижили.

Кермувати авто Лізу навчила мама. Вона померла кілька років тому. У Попасній у Лізи залишилася хрещена.

Попасна - одна з найбільш гарячих точок регіону. Місто обстрілюють і штурмують росіяни, але контролюють його українські війська.