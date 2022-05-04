Пекельна ДТП на Рівненщині. Мікроавтобус врізався в бензовоз
Ввечері 3 травня на трасі Київ-Чоп на Рівненщині сталася масштабна ДТП, у якій загинули 26 людей.
Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і врізався у бензовоз, який вилетів на автобус.
В автобусі перебували 35 пасажирів та водій.
24 пасажири та водій автобуса загинули. Не вижив і водій мікроавтобуса.
Вціліти вдалося лише водію бензовоза. Він шпиталізований.
До лікарні потрапили ще 11 людей, включно з двома дітьми.
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