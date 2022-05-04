Пекельна ДТП на Рівненщині. Мікроавтобус врізався в бензовоз

1 година тому

Ввечері 3 травня на трасі Київ-Чоп на Рівненщині сталася масштабна ДТП, у якій загинули 26 людей.

Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і врізався у бензовоз, який вилетів на автобус.

В автобусі перебували 35 пасажирів та водій.

24 пасажири та водій автобуса загинули. Не вижив і водій мікроавтобуса.

Вціліти вдалося лише водію бензовоза. Він шпиталізований.

До лікарні потрапили ще 11 людей, включно з двома дітьми.