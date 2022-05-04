Лукашенко перекидає танки, на "Азовсталі" зник зв'язок. Теленовини ВВС 04.05.2022

52 хвилин(и) тому

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