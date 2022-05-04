Лукашенко перекидає танки, на "Азовсталі" зник зв'язок. Теленовини ВВС 04.05.2022
У випуску 4 травня:
- На "Азовсталі" запеклі бої, а з українськими захисниками зник зв'язок. Нова спроба евакуації цивільних із Маріуполя та прилеглих районів. Сюжет з Запоріжжя.
- Ремонтні бригади повністю відновили мобільний зв'язок в окупованому росіянами Херсоні. Що відбувається в місті зараз?
- За інформацією української влади, Росія досі виношує плани відрізати Південь України і захопити Молдову. Наші кореспонденти побували в околицях Миколаєва. У цьому регіоні відбулися важкі бої, але українська армія відкинула росіян. Кореспондент ВВС Абдуджаліл Абдурасулов з лінії фронту.
- Поетапне нафтове ембарго має позбавити російську економіку можливостей для модернізації та диверсифікації, заявляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Європейське нафтове ембарго - найрадикальніший захід економічного примусу Володимира Путіна із тих, що залишилися у резерві у Заходу. Нафтогазовий сектор приносить Росії до половини доходів бюджету та більше половини експорту, а 70% газу та 60% нафти та нафтопродуктів Росія продає якраз до Європи. Чи зможе Європа знайти альтернативу?
- Білорусь заявила, що розпочала перевірку армії. Подібні заяви одразу насторожили багатьох, як в Україні, так і в країнах Балтії. Що за цим стоїть? Розмова з політологом Ігарам Тишкевичем.
- Гастрономічний фронт України. У Лондоні кухар Юрій Ковриженко організовує благодійні заходи. Мета - зібрати кошти на потреби українців.
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