Азов просить про допомогу, на Азовсталі бої, евакуйовані описують "пекельні умови"

44 хвилин(и) тому

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Російські атаки на металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі посилюються, вважається, що близько 200 цивільних залишаються на території заводу.

У полку "Азов" звернулися до світової спільноти та президента Зеленського з проханням допомогти пораненим військовим та цивільним, які лишилися на заводі.

У спілкуванні з BBC евакуйовані цивільні з заводу назвали умови на ньому пекельними.

Що з евакуацією

У середу Росія заявила, що гуманітарні шляхи виходу із металургійного заводу будуть відкриті з 08:00 до 18:00 5, 6 і 7 травня і будуть паузи в атаках, щоб полегшити евакуацію.

За даними Reuters, представник Кремля заявив журналістам, що гуманітарні коридори справді працюють сьогодні, і заперечував, що російські сили штурмують завод.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Евакуйовані з району Маріуполя

Автор фото, Getty Images

Але українські чиновники кажуть, що бої тривають. Депутатка парламенту Інна Совсун повідомила, що триває підготовка до евакуації мирного населення, але, за її словами, російський штурм "Азовсталі" не припинився. Тим часом ЗСУ кажуть, що Росія намагається знищити захисників, які залишилися на заводі.

Вчора з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки за підтримки ООН та Червоного Хреста евакуювали 344 людини - переважно жінок, дітей та людей похилого віку, повідомив депутат Ради Рустем Умеров. Вони прибули до Запоріжжя вчора пізно ввечері, але з самого металургійного заводу "Азовсталь" евакуйованих не було.

Азов закликає допомогти пораненим

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Україні проходять акції з проханням допомогти бійцям "Азову". Акція у Києві

Сьогодні заступник командира полку Азов в Маріуполі Святослав Паламар у зверненні до Володимира Зеленського та світової спільноти закликав евакуювати цивільних та подбати про поранених військових, "які в страшних муках помирають від неналежного лікування".

"Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю!" - наголосив він у зверненні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Учасники акції у Запоріжжі просять допомогти військовим та цивільним на Азовсталі

Паламар підтвердив, що три дні тому на територію "Азовсталі" прорвалися російські військові, відтоді кровопролитні бої не припиняються. За його словами, російські військові порушили обіцянку про перемир'я і заважають евакуації цивільних, які продовжують ховатися у підвалах на території заводу.

Евакуйовані описують "пекельні умови" на заводі

Журналістам BBC у Запоріжжі вдалося поспілкуватися з евакуйованими з "Азовсталі", яких вивезли минулого тижня. Вони назвали умови перебування на заводі "пекельними".

Жінка на ім'я Катерина розповіла, що не бачила світла і не дихала свіжим повітрям, поки була на сталеварному заводі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Евакуйовані з району Маріуполя

Вона розповіла про побоювання за чоловіків, які були з ними в сховищах, "готували на вогні" і "приносили воду, щоб ми могли вмитися".

За її словами, якщо не зможуть вирватися останні українські солдати, які залишилися на металургійному заводі, "вони всі будуть убиті".

Жінка на ім'я Олена розповіла: "Люди не перестають плакати, вони в абсолютному розпачі через проблему вибратися звідти. Люди почали думати про самогубство, тому що немає виходу звідти".

Марк, 11-річний хлопчик, сказав, що він наляканий, тому що військові літаки "постійно атакували", а "бомби падали й вибухали".

"Було страшно все це чути - весь бункер трясся", - розповів він.