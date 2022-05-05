Фейкові волонтери. Як шахраї наживаються на війні в Україні

Ангус Кроуфорд, Тоні Сміт

BBC News

54 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Для збору пожертв від людей, які хочуть допомогти Україні, створили сотні фейкових благодійних сайтів

Інтернет-шахраї використовують сотні фейкових благодійних сайтів, щоб обдурити людей, які хочуть пожертвувати гроші на допомогу Україні, показало розслідування BBC.

Такі сайти використовували брендинг благодійних організацій, таких як Save the Children. Деякі шахраї навіть прикидалися, що доправляють техніку солдатам на передовій.

Керівник однієї благодійної організації назвав цю практику жахливою і сказав, що шахраї забирають гроші у дітей, які потребують допомоги, по всьому світу.

Розслідування виявило, що фіктивний сайт під назвою Save Life Direct, який, як стверджується, зібрав 100 000 доларів США, був зареєстрований на чоловіка в Абуджі, Нігерія.

Коли ВВС його розшукала та зв'язалася з ним, він спочатку стверджував, що надсилав пожертви "другу" в Західній Україні.

Пізніше він зізнався, що взагалі не зібрав 100 000 доларів. Він сказав, що надасть докази того, що сайт справжній, але він цього не зробив, і наступного дня вебсайт видалили.

Техніка на передову

Багато шахраїв використовують емоційну мову, зокрема видають себе за реальних людей в Україні, які потребують допомоги.

Один фіктивний сайт викрав інформацію справжньої організації, яка збирає готівку для українських військових, вказавши альтернативну адресу, контрольовану шахраями, на яку можна було пересилати гроші.

Підпис до фото, Таня Тарасевич, профіль якої використовували шахраї, назвала намагання заробити на війні злочином

Він навіть використовував справжні профілі у фейсбук справжніх українських волонтерів, зокрема й акаунт Тані Тарасевич, чия робота полягає в забезпеченні бійців на передовій.

Вона розповіла, що була приголомшена такими вчинками: "Це найгірше, що можна зробити з людиною, коли у вашій країні вмирають маленькі діти, а сама ваша країна вся горить. Це злочин".

Сотні сайтів

Джек Віттакер, експерт з онлайн-шахрайства, який пише докторську дисертацію в Університеті Суррея, сказав, що існують сотні таких вебсайтів, які мають великий успіх.

Його дослідження показують, що шахраї завжди шукають нові можливості.

"Вони просто дивляться телевізор і шукають наступну велику подію, яку можуть використати, у цьому випадку ідеальною можливістю була українська війна", - каже він.

Розслідування BBC також виявило, що логотипи та бренд благодійної організації Save the Children були вкрадені та використані для створення фейкового вебсайту.

Кріс Сол з організації Save the Children каже, шахраї користуються "щедрістю британської громадськості".

"А діти, з якими ми працюємо по всьому світу, не отримають необхідної підтримки", - додав він.