Лавров, Гітлер і Путін: Ізраїль прийняв вибачення Росії і подякував

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зустріч Путіна з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом у жовтні минулого року в Сочі

У розмові з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом президент Росії Володимир Путін вибачився за твердження міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Адольф Гітлер має єврейське походження. Про це йдеться в заяві офісу Беннета, яку цитує ізраїльське видання Haaretz.

У заяві додають, що Беннетт прийняв вибачення Путіна за висловлювання Лаврова і подякував йому за роз'яснення ставлення російського президента до єврейського народу та пам'яті про Голокост.

Лідери двох країн також наголосили на важливості 9 травня - дня перемоги над нацистською Німеччиною - для ізраїльтян і росіян, а також пам'яті жертв війни та Голокосту.

Попереднє обурення в Ізраїлі

Сергій Лавров дав розлоге інтерв'ю італійському телеканалу Mediaset, у якому багато говорив про війну Росії проти України.

Ведучий нагадав слова Володимира Зеленського про те, що "денацифікация", про яку заявляв Кремль на початку війни, не має сенсу, оскільки в Україні немає нацистів, а сам він єврей.

У відповідь Лавров заявив: "Чув, як він сказав, що ми демілітаризацію і денацифікацію навіть не будемо обговорювати на переговорах".

"Він висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", - сказав Сергій Лавров, якого цитує сайт МЗС Росії.

Спочатку Ізраїль люто відреагував на заяву Лаврова про те, що лідер нацистів Адольф Гітлер "мав єврейську кров", і що "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла Росії для "роз'яснення" і зажадало вибачень.

Ці коментарі також широко засудили в ізраїльському політикумі та пресі.

Jerusalem Post в аналітичній статті писав, що це означає, що Ізраїль більше не може залишатися нейтральним щодо війни в Україні.

Плани Єрусалиму "якимось чином залишитися поза війною" тепер скасовані, й Ізраїль має підтримати Україну, зазначали автори статті.

Своєю чергою Haaretz писала, що "гротескні заяви" Лаврова про Гітлера, зроблені аби виправдати російську агресію, розпалюють антисемітський вогонь у світі. Видання цитує Американський єврейський комітет: "Ми неодноразово говорили про необхідність денацифікації - у Москві, а не у Києві".

Газета також цитувала міністра охорони здоров'я Ізраїлю та лідера партії Мерець Ніцана Горовиця: "В Україні немає неонацистського режиму. Зеленський - не нацист. І так, Ізраїль підтримує незалежність та територіальну цілісність України перед жорстоким російським вторгненням".

Заяви про Маріуполь

Автор фото, Getty Images

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Неабияк роздмухала скаднал речниця російського МЗС Марія Захарова, коментуючи заяви Лаврова. Вона заявила, що громадяни Ізраїлю воюють у складі "Азову" в Маріуполі.

"Все-таки кажу, що зараз навряд чи хочуть почути ті самі політики в Ізраїлі, які роздули зараз інформаційну кампанію. Можливо, їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з бойовиками "Азова" перебувають також ізраїльські найманці", - заявила Захарова в інтерв'ю Radio Sputnik.

А російське МЗС у розпал скандалу звинуватило Ізраїль у "підтримці неонацистського режиму в Києві" та згадало про "трагічні приклади співпраці євреїв з нацистами".

Головний рабин росії Берл Лазар був шокований заявами російського міністра Сергія Лаврова про те, що "євреї зазвичай є найзапеклішими антисемітами", і закликав його публічно вибачитися за ці слова.

Під час розмови з Беннетом 5 травня Путін згадав Маріуполь і заявив, що Росія готова забезпечити евакуацію мирних жителів з "Азовсталі". Він вкотре закликав Київ наказати українським захисникам скласти зброю.

Путін заявив, що російські війська готові запропонувати безпечний вихід мирним жителям, які залишаються на заводі. За словами українських захисників Маріуполя, там досі перебувають близько 200 мирних жителів.

Ці заяви Путіна пролунали на тлі повідомлень про те, що штурм "Азовсталі" триває і російські військові не припиняють обстріли.