Що відомо про українську бабусю з червоним прапором, яку Росія зробила своїм символом

59 хвилин(и) тому

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Сітілайт з зображенням української бабусі з червоним прапором і написом "Під прапором перемоги" у Санкт-Петербурзі

Українська бабуся, яка вийшла з червоним прапором назустріч українським військовим, і яку російські ЗМІ використовують для своєї пропаганди, скаржиться на російську армію за зруйнований дім.

Пенсіонерку Ганну Іванову разом з чоловіком вмовили евакуюватися в одну з лікарень Харкова, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки мінкульту.

Їхній будинок у селі під Харковом обстріляли російські військові.

Дістатися до лікарні пенсіонерам допомогли українські військові, які раніше передавали їм продукти.

"Паршиво, що Росія пішла... з війною на нас. Дуже паршиво, - каже Ганна Іванова. - Я не думала, що він так грюкатиме у нас".

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Анна Іванівна з чоловіком у харківській лікарні

Пенсіонерку не тішить навіть те, що вона стала знаменитістю.

"Краще б знаменитості не було, і війни не було", - відповідає "бабуся з прапором", як її назвали російські ЗМІ.

Що сталося насправді

Декілька тижнів тому російська преса розтиражувала відео, на якому видно, як пенсіонерка виходить з воріт свого дому з червоним прапором із символікою СРСР.

Насправді відео зняли і виклали в інтернет українські військові.

Бабуся вийшла до них з радянським прапором, бо не зрозуміла, хто вони такі.

Автор фото, Скріншот з відео Підпис до фото, Пенсіонерка з-під Харкова вийшла до українських солдат з червоним прапором

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Вона каже, що чекала їх і "молилися за вас і за Путіна. І за весь народ".

Українські солдати дали їй продуктів, а жінка намагалася від них відмовитися, кажучи "вам самим треба". Один з військових забрав у неї червоний прапор і потоптав його ногами.

Згодом бабуся пояснила, що вийшла до військових, бо намагалася "помиритися" з ними червоним прапором, щоби вони "не громили" село та Україну.

Російська пропаганда

Російські ЗМІ підхопили кадри з відео, на яких видно, як бабуся виносить червоний прапор з подвір'я, і зробили її символом нібито гостинної зустрічі армії РФ в Україні та несприйняття ЗСУ.

Пропагандисти розповідали, що бабця мешкає в селі Дмитрівка на Київщині, але після звільнення села українськими підрозділами її начебто вивіз в Росію син.

Російська пропаганда створила міфологічний образ з української пенсіонерки.

А коли українська влада знайшла бабусю і поговорила з нею, то у російських пабліках написали, що її захопило СБУ і змушує говорити неправду.

Автор фото, БелГородские подробности/Telegram Підпис до фото, Пам'ятник українській бабусі з прапором простояв у Бєлгороді всього лише добу

З неї малюють плакати і мурали, випускають газети, а також встановили кілька пам'ятників.

Зокрема, пам'ятник бабусі з прапором поставили у російському Бєлгороді та в обложеному Маріуполі.

Автор фото, DENIS-PUSHILIN.RU Підпис до фото, Пам'ятник бабусі в Маріуполі, частково захопленому Росією

Щоправда, в Росії він простояв лише один день. Як розповів мер Бєлгорода Антон Іванов, одразу після встановлення місцеві мешканці почали залазити на скульптуру, тому влада прибрала "бабусю" і шукатиме нове місце, де з нею люди "не зможуть контактувати".