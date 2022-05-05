Що відомо про українську бабусю з червоним прапором, яку Росія зробила своїм символом
Українська бабуся, яка вийшла з червоним прапором назустріч українським військовим, і яку російські ЗМІ використовують для своєї пропаганди, скаржиться на російську армію за зруйнований дім.
Пенсіонерку Ганну Іванову разом з чоловіком вмовили евакуюватися в одну з лікарень Харкова, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки мінкульту.
Їхній будинок у селі під Харковом обстріляли російські військові.
Дістатися до лікарні пенсіонерам допомогли українські військові, які раніше передавали їм продукти.
"Паршиво, що Росія пішла... з війною на нас. Дуже паршиво, - каже Ганна Іванова. - Я не думала, що він так грюкатиме у нас".
Пенсіонерку не тішить навіть те, що вона стала знаменитістю.
"Краще б знаменитості не було, і війни не було", - відповідає "бабуся з прапором", як її назвали російські ЗМІ.
Що сталося насправді
Декілька тижнів тому російська преса розтиражувала відео, на якому видно, як пенсіонерка виходить з воріт свого дому з червоним прапором із символікою СРСР.
Насправді відео зняли і виклали в інтернет українські військові.
Бабуся вийшла до них з радянським прапором, бо не зрозуміла, хто вони такі.
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Кінець подкаст
Вона каже, що чекала їх і "молилися за вас і за Путіна. І за весь народ".
Українські солдати дали їй продуктів, а жінка намагалася від них відмовитися, кажучи "вам самим треба". Один з військових забрав у неї червоний прапор і потоптав його ногами.
Згодом бабуся пояснила, що вийшла до військових, бо намагалася "помиритися" з ними червоним прапором, щоби вони "не громили" село та Україну.
Російська пропаганда
Російські ЗМІ підхопили кадри з відео, на яких видно, як бабуся виносить червоний прапор з подвір'я, і зробили її символом нібито гостинної зустрічі армії РФ в Україні та несприйняття ЗСУ.
Пропагандисти розповідали, що бабця мешкає в селі Дмитрівка на Київщині, але після звільнення села українськими підрозділами її начебто вивіз в Росію син.
Російська пропаганда створила міфологічний образ з української пенсіонерки.
А коли українська влада знайшла бабусю і поговорила з нею, то у російських пабліках написали, що її захопило СБУ і змушує говорити неправду.
З неї малюють плакати і мурали, випускають газети, а також встановили кілька пам'ятників.
Зокрема, пам'ятник бабусі з прапором поставили у російському Бєлгороді та в обложеному Маріуполі.
Щоправда, в Росії він простояв лише один день. Як розповів мер Бєлгорода Антон Іванов, одразу після встановлення місцеві мешканці почали залазити на скульптуру, тому влада прибрала "бабусю" і шукатиме нове місце, де з нею люди "не зможуть контактувати".