Україні дають $6,5 млрд, Угорщина блокує санкції проти Росії. 71 день війни.Теленовини ВВС
У випуску:
- Маріуполь. На "Азовсталі" бої, евакуйовані розповідають про пекельні умови. Полк "Азов" просить про допомогу.
- Як волонтери під вогнем вивозять цивільних із лінії фронту на Донбасі.
- Конференція донорів. У Варшаві зібрали $6,5 млрд на відновлення України. Хто допомагатиме і на що підуть гроші.
- Скільки грошей потрібно на відновлення України після війни. Про це говоримо із оглядачкою Катериною Зарембо.
- Буллінг, безробіття і злидні. Із чим стикаються українські біженці в Угорщині.
- Чому Угорщина блокує нафтове ембарго проти Росії. Про це говоримо із аналітиком Дмитром Тужанським.
- Порятунок тварин. Як жінка вивезла із окупованого села біля Києва 16 собак.
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