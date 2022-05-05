Україні дають $6,5 млрд, Угорщина блокує санкції проти Росії. 71 день війни.Теленовини ВВС

1 година тому

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