США надали розвідувальні дані, які допомогли Україні потопити крейсер "Москва" - ЗМІ

36 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Крейсер "Москва" під час патрулювання біля узбережжя Сирії

США надали розвідувальні дані, які допомогли Україні потопити ракетний крейсер "Москва", що був флагманом Чорноморського флоту. Про це повідомляють кілька американських ЗМІ.

Неназвані чиновники повідомили журналістам, що Україна запитала в США інформацію про корабель, який пливе на південь від Одеси.

США заявили, що це крейсер "Москва", і допомогли підтвердити його координати. Тоді Україна вразила його двома ракетами.

Пентагон не прокоментував конкретно це твердження. Але речник відомства сказав, що США надали розвідувальні дані, аби допомогти Україні захиститися.

Неназвані чиновники, яких цитують у ЗМІ, заявили, що начебто не знали про плани України завдати удару по крейсеру "Москва" після того, як допомогли визначити місцеперебування корабля.

Ракетний крейсер з екіпажем у 510 людей очолював морський наступ Росії на Україну, його затоплення було великим символічним і військовим ударом.

Тоді російське міністерство оборони заявило, що боєприпаси на борту "Москви" вибухнули внаслідок незрозумілої пожежі, і корабель перекинувся під час буксирування до порту.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Однак у четвер речник Пентагону Джон Кірбі відкинув попередні повідомлення ЗМІ про те, що США надають інформацію про високопоставлених російських генералів на полі бою, щоб українські військові могли їх знищити.

"Ми не надаємо розвідувальної інформації про перебування вищих військових керівників на полі бою та не беремо участі в рішеннях українських військових щодо визначення цілей", - сказав він.

Пан Кірбі додав, що Україна поєднувала інформацію, яку надали США та інші, зі своїми власними розвідувальними даними.

"Тоді вони ухвалюють власні рішення, і вони самостійно діють", - сказав він.

Рада національної безпеки Білого дому (РНБ) також заперечила, що США допомагали Україні атакувати високопоставлених російських офіцерів. "Ми не надаємо розвідувальні дані про намір вбивати російських генералів", - заявила речниця РНБ Едрієн Вотсон.

Адміністрація Байдена посилює підтримку України. Президент Байден попросив у Конгресу 33 мільярди доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги для підтримки України, наполягаючи, що США не "нападають на Росію".

Ця сума більш ніж вдвічі більше, ніж США вже витратили на надання військової техніки та гуманітарну допомогу.

Редактор BBC в Північній Америці Сара Сміт каже, що Байден хоче показати, що його не лякають нечіткі погрози щодо можливого використання ядерної зброї, а також попередження Володимира Путіна про те, що можуть бути удари у відповідь проти країн, які втручаються у війну в Україні.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що військова підтримка України від Заходу загрожує "безпеці континенту".