Помер відомий український письменник-фантаст Сергій Дяченко

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Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій та Марина Дяченки на презентації їхньої книги у Києві, 2008 рік

У США 5 травня помер 77-річний український письменник-фантаст Сергій Дяченко. Про це повідомила у фейсбук його дружина Марина Дяченко.

Причини смерті дружина письменника не повідомляє. В коментарях до допису читачі висловлюють їй співчуття.

"Ви та Ваш чоловік стали для мене, у дитинстві, найкращими авторами-фантастами! Я "Варан" і "Мідний король" перечитувала десятки разів! Сподіваюся Ви тримаєтеся, але просто не забувайте, що ми тут усі любимо та поважаємо вашого чоловіка, він назавжди залишиться у пам'яті майбутніх поколінь, а отже, він майже безсмертний", - написала одна з користувачок соцмережі.

Сергій Дяченко у радянські часи працював лікарем-психіатром, у 1982 році вийшла перша книга його оповідань, після чого він став членом Союзу письменників СРСР.

Був лауреатом премії Шевченка за сценарій до фільму "Зірка Вавілова" про відомого радянського генетика.

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Разом з дружиною Мариною Сергій Дяченко написав такі книги як трилогія "Відьмине століття" (1997-2020), "Магам можна все" (2001), "Одержима" (2011), сценарій фільму "Залюднений острів" (2008) за мотивами роману братів Стругацьких.

За версією видання "Буквоїд", Марина та Сергій Дяченки 2010 року були серед 10 найбільш успішних письменників України за тиражами їх книжок.