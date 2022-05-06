Карін Жан-П'єр: хто така нова речниця Білого дому, яка замінить Джейн Псакі

24 хвилин(и) тому

Карін Жан-П'єр

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Карін Жан-П'єр до цього була заступницею Псакі й іноді заміняла її на трибуні у Білому домі

Президент США Джо Байден призначив нову речницю Білого дому. 44-річна Карін Жан-П'єр замінить Джен Псакі наприкінці наступного тижня і стане першою темношкірою жінкою та представницею ЛГБТ-спільноти на цій посаді.

З початку президенства Байдена у 2020 році Жан-П'єр обіймала посаду першої заступниці Псакі.

Джен Псакі, яка багато років пропрацювала на різних представницьких постах в адміністраціях Барака Обами та Джо Байдена, залишає Білий дім, щоб стати ведучою ліволіберального телеканалу MSNBC.

Жан-П'єр має привнести в роботу прессекретаря Білого дому "свій власний стиль, яскравість та елегантність", відрекомендувала наступницю Псакі.

Складна та ризикована робота

Ентоні Зуркер, кореспондент ВВС

Речники Білого дому - це обличчя адміністрації, звернене до ЗМІ, а разом вже із ними - до країни та світу.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Людина, яка займає цю посаду, може миттєво стати відомою фігурою під час криз або політичних скандалів у країні. Часто у них з'являються своєрідні групи фанатів, а для когось вони стають об'єктом глузувань.

Вперше в історії США цю посаду обійме темношкіра жінка і відкрита лесбійка.

Цей крок знову підкреслює політику адміністрації Байдена щодо висування на публічні позиції афроамериканок, які складають важливу частину електоральної коаліції Демократичної партії, але, на думку багатьох коментаторів, залишаються "політичними невидимками".

Серед цих жінок - віцепрезидент Камала Гарріс, нещодавно призначена суддя Верховного суду Кетанджі Браун-Джексон, директорка Ради з внутрішньої політики Сюзан Райс, посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд та ще кілька важливих політиків та суддів.

Прессекретарі Білого дому не ухвалюють політичних рішень. Вони формують суспільне уявлення про адміністрацію. На Жан-П'єр чекає складна й у певному сенсі ризикована робота.

Карін Жан-П'єр, яка в минулому була аналітиком у телекомпанії MSNBC, куди йде Псакі, більш як 20 років працювала з Демократичною партією США. Також вона обіймала посаду одного з директорів з політики в адміністрації Барака Обами.

Вона народилася на карибському острові Мартиніка, що є заморським департаментом Франції, а виросла у нью-йоркському районі Квінс.

У 2016 році вона була представницею ліберального руху MoveOn.

Перш ніж приєднатись до команди Байдена, Жан-П'єр очолювала апарат Камали Гарріс.

У листопаді США відбудуться важливі проміжні вибори до Конгресу, які можуть визначити хід першого терміну Джо Байдена.