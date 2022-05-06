Чому ЄС ніяк не погодить нові санкції проти Росії? Нафта, Кабаєва і патріарх Кирило

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кабаєва на прийомі у Путіна у 2014 році

Євросоюз анонсував нафтове ембарго проти Росії ще у середу, і вже третій день 27 країн ЄС намагаються узгодити шостий пакет санкцій, під які можуть потрапити, з-поміж інших, патріарх Кирило та колишня гімнастка Аліна Кабаєва.

Однак є певні труднощі. За повідомленнями західної преси, проти включення патріарха Кирила до списку санкцій виступили Греція та Угорщина, з умовами нафтового ембарго не погоджуються Угорщина, Словаччина та Чехія, а Греція й Кіпр ще й проти заборони на перевезення російської нафти європейськими танкерами.

Європейське нафтове ембарго - найрадикальніший інструмент економічного примусу Володимира Путіна до миру з тих, що залишилися у резерві Заходу.

Нафтогазовий сектор приносить Росії до половини бюджету та більш як половину експорту, а 70% газу і 60% нафти й нафтопродуктів вона продає саме до Європи. За два з половиною місяці війни ЄС заплатив Росії понад 20 млрд євро за нафту й понад 30 млрд євро за газ.

Єврокомісія пропонувала відмовитись від російської нафти через пів року, а від нафтопродуктів - з кінця року. Угорщині й Словаччині обіцяли ще рік додатково перехідного періоду.

Однак угорський прем'єр Віктор Орбан спочатку надіслав до Брюсселя лист з обуреннями, а в п'ятницю сказав по радіо, що Угорщині півтора року для перебудови недостатньо, потрібно п'ять, і він чекає від Брюсселя покращених пропозицій, передає Reuters.

Якщо ця "торгівля" закінчиться сьогодні, то ЄС може встигнути затвердити шостий пакет до кінця робочого тижня, і тоді ми ще до 9 травня дізнаємось, хто саме потрапив до списків і які обмеження запровадять. Наразі про пакет відомо лише загалом.

Первісно проєкт санкційного списку містив 58 імен, серед яких - патріарх Кирило, родина головного речника Путіна Дмитра Пєскова та російські військові, відповідальні за вбивства цивільних у Бучі.

Однак потім до нього додали ще чотири імені: трьох працівників держагентства "РИА Новости" за розпалювання ненависті в авторських колонках, та Аліну Кабаєву, повідомили агентства AFP й Bloomberg.

ЄС і США вже запровадили санкції проти двох дочок Володимира Путіна. Американська преса писала, що Кабаєву викреслили зі списків, щоби не злити Путіна.

Єврокомісія пропонує запровадити санкції проти Кабаєвої за тісні зв'язки з Путіним, а також за те, що вона з 2014 року очолювала раду директорів Національної медіагрупи, що об'єднує газети й телеканали, пише AFP із посиланням на проєкт документа.

Посли 27 країн у п'ятницю зранку знову засіли за обговорення пропозицій Єврокомісії - виконавчого органу ЄС.

Reuters пише, що серед поступок є відстрочка заборони на перевезення російської нафти європейськими танкерами на три місяці, а не на місяць, як планували спочатку, а також субсидії країнам, для яких відмова від енергоносіїв з Росії загрожує витратами на перебудову заводів і трубопроводів.