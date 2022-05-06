Німецька Panzerhaubitze 2000: головне про танкову гаубицію для української армії

1 година тому

Автор фото, Krauss-Maffei Wegmann Підпис до фото, Panzerhaubitze 2000 - найбільш далекобійна САУ у світі

Збройні сили України невдовзі отримають одну з найкращих артилерійських установок сучасності - німецьку Panzerhaubitze 2000.

Ця самохідна гаубиця може бити по цілях на відстані понад 30 км стандартними снарядами.

В українській армії може незабаром з'явитися до двох дивізіонів таких САУ.

Скорострільна і далекобійна

Автор фото, Krauss-Maffei Wegmann

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000, з німецької - "танкова", або ж "броньована гаубиця") - німецька самохідна гусенична артилерійська установка, розроблена в другій половині 1990-х мюнхенським концерном Krauss-Maffei Wegmann.

Як і всі схожі західні САУ, вона розрахована під "натівський" калібр 155 мм.

PzH 2000 може вести вогонь стандартними снарядами на відстань до 30-36 км, що перевищує показники більшості радянських гармат та гаубиць, які стоять на озброєнні української та російської армій (окрім, хіба, гармат "Гиацинт Б" та "Пион", що вважалися найдалекобійнішими у СРСР).

Але з використанням активно-реактивних снарядів бойова дальність Panzerhaubitze 2000 може зростати до 67 км, що є рекордом для таких стволів.

Завдяки повністю автоматизованій системі перезарядження ця німецька САУ може підтримувати темп стрільби у 10 снарядів за хвилину. При тому, що її власний арсенал становить 60 снарядів, що робить PzH 2000 досить автономною артилерійською системою.

Автор фото, Krauss-Maffei Wegmann

"Танкова гаубиця" також обладнана комп'ютером управління вогнем з можливістю балістичних розрахунків та підключенням до системи управління артилерією свого штабу, а також має автоматичну систему виявлення та гасіння пожежі відсіку екіпажу та двигуна.

Команда САУ складає п'ять бійців.

"PzH 2000 відповідає всім міжнародним вимогам до сучасної ствольної артилерії - збройні сили восьми країн наразі покладаються на її багатофункціональність. На сьогодні виготовлено та відвантажено понад 360 таких систем", - йдеться на сайті Krauss-Maffei Wegmann.

З країн НАТО, окрім Німеччини, ці САУ мають на своєму озброєнні Нідерланди, Італія, Угорщина, Хорватія, Греція та Литва.

З 2015 року PzH 2000 є і в армії Катару.

Автор фото, Krauss-Maffei Wegmann Підпис до фото, В Афганістані у PzH 2000 були проблеми через пилюку

Водночас випадків реального бойового застосування Panzerhaubitze 2000 не так і багато, й обмежуються використанням міжнародними силами проти Талібану під час війни в Афганістані у 2000-х.

Там же проявилися недоліки німецької техніки - вразливість до пилюки та спеки, що може бути проблемою і в умовах українського Донбасу та півдня влітку.

Скільки PzH 2000 отримає Україна?

Київ неодноразово звертався до Берліна щодо можливості передачі чи закупівлі Panzerhaubitze 2000 після початку російського вторгнення.

Однак там відповідали, що боєздатних САУ не вистачає для самого Бундесверу (за даними німецького видання Die Welt, зі 119 PzH 2000 німецької армії готові виконувати оперативні задачі лише 40).

Але в кінці квітня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт розповіла, що німці навчатимуть українські розрахунки для Panzerhaubitze 2000, які ЗСУ передадуть Нідерланди.

Автор фото, Krauss-Maffei Wegmann Підпис до фото, PzH 2000 готові до стрільби

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Це стало першим офіційним підтвердженням майбутньої появи цих САУ в українській армії.

Щоправда, невідомо, скільки саме PzH 2000 передадуть Україні Нідерланди.

"У розпорядженні цієї країни у запасі до 38 одиниць на складі, а ще 18 на бойовому чергуванні. Проте навіть декілька дивізіонів PzH 2000 може стати вкрай ефективним посиленням наших артилерійських підрозділів", - відзначає український профільний сайт Defense Express.

А 6 травня та ж Крістін Ламбрехт підтвердила інші повідомлення у пресі, що вже сама Німеччина надасть Україні сім установок PzH 2000.

За її словами, навчання українських розрахунків на цих САУ може розпочатися у Німеччині наступного тижня.

"Відзначимо, що семи самохідних артустановок вистачить, щоб сформувати батарею. Рішення Берліну дати нам PzH 2000 аж ніяк не скасовує аналогічне рішення уряду Нідерландів, тим більше, що німці і так пообіцяли давати снаряди для ЗСУ до "голландських" PzH 2000", - відзначають у Defense Express.

"У деяких джерелах можемо побачити твердження, що Голландія готова нам дати лише п'ять САУ цього типу. Але будемо сподіватись, що Збройні или України в підсумку отримають достатньо PzH 2000, щоб сформувати "повнокровний" артилерійський дивізіон на три батареї", - додають там.