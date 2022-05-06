Зеленський розповів, на яких умовах Україна погодиться на мир

34 хвилин(и) тому

Автор фото, офіс президента

Під час відеоконференції у британському інституті Chatham House президент України Володимир Зеленський розповів, на яких умовах Україна погодиться на мир, та що поставить крапку в перемовинах з Росією.

За словами Зеленського, Україна погодиться на таку мирну угоду, за якою російські війська повернуться на позиції, які вони займали до вторгнення 24 лютого.

Кореспондент BBC Френк Гарднер запитав українського президента, якою буде "мінімальна" поступка Росії в обмін на мир.

Володимир Зеленський відповів: "Повернення російських військ туди, де вони були 23 лютого".

"Але для цього потрібен дипломатичний діалог, - додав він. - З нашого боку не всі дипломатичні мости спалені".

Зеленський не згадав про Крим, який Росія анексувала у 2014 році.

Також не зрозуміло, що це означатиме для районів Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем проросійських сепаратистів з 2014 року.

"Крапка у перемовинах"

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Втім, в ході зустрічі президент України наголосив, що знищення українських військових і цивільних на території "Азовсталі" поставить крапку у мирних переговорах.

"Якщо вони вб'ють людей, яких зараз гуманітарно можна обміняти, якщо це військові, або відпустити, якщо це цивільні, або допомогти пораненим, незалежно від того, військові це чи цивільні, то з ними немає про що говорити й на дипломатичному рівні", - наголосив президент.

За його словами, завдяки зусиллям України, Червоного Хреста й ООН нарешті вдалося знайти формат для евакуації мирних людей із заблокованого заводу "Азовсталь".

Зеленський також сказав, що блокада Маріуполя російськими військовими є навмисним кроком, проявом ненависті й тероризму.

Раніше у п'ятницю полк "Азов" заявив, що росіяни знищили евакуаційне авто на території "Азовсталі", в результаті чого загинули й були поранені люди.

Тим часом, за даними російських ЗМІ, у п'ятницю з "Азовсталі" виїхало три автобуси з цивільними. Один з них вже привіз людей у село Безіменне на території самопроголошеної "ДНР".

Автор фото, Reuters