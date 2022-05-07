Всіх жінок, дітей та літніх людей вивезли з Азовсталі. Але там лишаються військові

1 година тому

Автор фото, EPA

Віцепрезидентка Ірина Верещук повідомила, що із маріупольського заводу "Азовсталь" евакуювали всіх дітей, жінок та людей літнього віку.

"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано", - написала вона у телеграмі.

"Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - наголосила вона.

Більше подробиць пані Верещук не надала.

Евакуацію з металургійного заводу координують ООН та Червоний Хрест. Але заяву Верщук вони поки що не коментують.

Вважається, що у підвалах заводу перебували приблизно 200 цивільних людей.

Останніми тижнями було зроблено кілька спроб організувати гуманітарні коридори з Маріуполя і, попри зриви та обстріли, вдалося досягти прогресу в евакуації цивільних.

Із "Азовсталі" цивільних почали вивозити на початку травня. Тоді в бік Запоріжжя вирушили перші сто людей.

Що ж до українських бійців, то вони лишаються на "Азовсталі" й продовжують чинити опір.

У своєму відеозверненні напередодні президент Зеленський заявив, що до дипломатичних зусиль з їх порятунку залучені "впливові посередники" та "впливові держави".