Нова допомога США на $150 млн: у Пентагоні уточнили, яку зброю передадуть Україні

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український солдат з американським ПТРК "Джавелін"

Пентагон назвав зброю, яку надає Києву через наступ РФ на сході України.

Що ж входить до нового пакету американської військової допомоги Україні, про який у п'ятницю оголосив президент США Джо Байден?

Речник Пентагону Джон Кірбі пояснив, що йдеться про 25 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, три рухомі контрбатарейні радари AN/TPQ-36, обладнання для створення радіоелектронних перешкод, а також польове обладнання та деякі запасні частини.

Ця зброя, на думку американського оборонного відомства, адаптована для наявних критичних потреб України, коли "російські війська продовжують наступ на сході України".

"Сполучені Штати й надалі використовуватимуть наявні інструменти, щоб допомогти Україні захистити себе", - йдеться у заяві.

Дев'ятий пакет військової допомоги, як раніше стало відомо, оцінюють у 150 млн доларів.

Пентагон нагадує, що США вже виділили Україні близько 4,5 млрд доларів допомоги у галузі безпеки з моменту приходу до влади адміністрації Байдена, зокрема близько 3,8 млрд доларів з початку вторгнення Росії 24 лютого.

США продовжують працювати зі своїми союзниками, щоби надати Україні додаткові можливості для оборони, заявили в Пентагоні.