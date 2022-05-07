Знищення музею Сковороди. Українці порівнюють Росію з ІД і закликають виключити з ЮНЕСКО

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Олег Синєгубов Підпис до фото, Після пожежі збереглася скульптура Григорія Сковороди, створена Ігорем Ястребовим

У Харківській області в ніч проти 7 травня російські військові під час обстрілу знищили Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Про це повідомили в Facebook селищної ради Золочева.

Снаряд влетів під дах будівлі - спалахнула пожежа. За словами очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, вогонь охопив усю будівлю.

35-річний син директора музею дістав поранення, рятувальники витягли його з-під завалів, зараз чоловік у лікарні.

Керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що обстріл стався приблизно о 23:00.

"Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце", - зазначив він.

В самому музеї повідомили, що пожежу вдалося загасити лише о 8 ранку, вигоріло 280 кв метрів. Там підтверджують, що частину експонатів вивезли до обстрілу.

"Не пробачимо. Багато запитань про колекцію. Частину було евакуйовано заздалегідь. Але меморіальний будинок зазнав непоправних втрат", - повідомили там.

Міністерство оборони Росії визнало обстріл району Сковородинівки, проте стверджує, що біля села були якісь пункти управління української армії.

"Армійською авіацією протягом ночі уражено 18 військових об'єктів України, серед них два пункти управління в районі Сковородніково (саме так у російській армії назвали село Сковородинівка. - Ред.) Харківської області", - заявили у Москві.

Автор фото, Олег Синєгубов

Автор фото, Олег Синєгубов

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Музей розташований у селі Сковородинівка, у маєтку XVIII століття, де останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цього року виповнюється 300 років з дня народження філософа.

"Напередодні війни там тільки закінчилися реставраційні роботи, ми готували заклад до відзначення трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям. Немає слів, щоб передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів", - повідомила представниця селищної ради Золочева Світлана Данилко-Курченко.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наслідки знищення музею будуть зворотніми від тих, що запланували в Москві.

"Тепер Сковороду знають не тільки в Україні, а й у світі. Ще більше людей зацікавляться філософією мислителя та відвідають музей після відновлення. Можна знищити дошки та цеглу, але не ідею. Ніхто не зробив більше для популяризації української культури, ніж кремлівські "стратеги", - написав він у Twitter.

Руйнація музею Сковороди викликала масове обурення в соцмережах. Українці закликають виключити Росію з ЮНЕСКО, організації ООН, яка опікуються культурною спадщиною.

"Російські варвари знищили музей Григорія Сковороди в рік, коли за рішенням ЮНЕСКО світ вшановує 300-ліття великого українця", - пише у Facebook колишній віцепрем'єр з гуманітарних питань Микола Томенко.

"Доречно, як я й вимагав ще після руйнувань російською ордою вбивць і варварів історико-архітектурних об'єктів у Чернігові, щонайменше виключити Росію із ЮНЕСКО. Варварам 21 століття не місце в головній Міжнародній комісії, яка опікується охороною пам'яток історії та культури", - наголошує він.

Томенко також закликав провести в Україні 45 сесію комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Світова культорологічна спільнота на власні очі повинна побачити наслідки війни російських варварів 21 століття та підтримати програму належного фінансування відновлення та реставрації історико-архітектурних пам'яток України", - пояснює він.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook також закликав виключити Росію з ЮНЕСКО і порівняв дії російської армії з діями бойовиків угруповання "Ісламська держава".

У 2015 році бойовики ІД знищили в Іраку бібліотеку в Мосулі та експонати в музеї міста, статуї та руїни давніх міст Німруд, Хатра, Дур-Шаруккін, у Сирії у 2015-2017 роках зруйнували давні храми та фасад римського амфітеатру в Пальмірі.

"Руйнування сьогодні вночі музею Сковороди ставить Росію на один рівень з "Ісламською державою". Ті теж не зважали на культурну та духовну спадщину. Обидва просто варвари з минулого. Російська армія - це середньовічна орда, яка воює сучасною зброєю", - зазначив Клімкін..

"Потрібно викинути їх з ЮНЕСКО, з Ради з прав людини викинули. Час викинути з організації, яка займається культурою та спадщиною. Культури в них немає, а спадщину руйнують вщент", - закликав ексміністр.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джихадист ІД знищує барельєфи у місті Німруд

Знищення культурних цінностей та спадщини може стати предметом розгляду Міжнародного кримінального суду.

В практиці суду вже є випадок засудження за злочини проти культурної спадщини.

Один з ісламістів з Малі Ахмад Аль-Факі аль-Махді був засуджений у 2016 році на 9 років за культурні злочини - руйнування історичних та релігійних пам'яток мавзолеїв та мечеті в африканському місті Тімбукту.

Цей приклад для України є цікавим в контексті руйнування історичних пам'яток, яке відбулося під час нападу Росії на Україну.