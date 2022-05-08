Учасниця війни з нацистами про напад Росії: "Шакал скажений"

13 хвилин(и) тому

Ветеранка Другої світової війни Ольга Твердохлібова телефонувала до військкомату у Вінниці, щоб нагадати, що вміє добре стріляти.

Готовність 98-річної жінки постояти за Україну у війні з Росією набула широкого розголосу.

У роки Другої світової фронтовий шлях Ольги Твердохлібової почався в Ленінграді та завершився в Берліні. Одну з нагород розвідниця отримала "посмертно" через те, що вважалася загиблою.

Відео: Анастасія Голошивець.