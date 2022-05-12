Фінляндія оголосила про намір приєднатися до НАТО

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єрка Санна Марін оголосили про намір країни стати членом НАТО

Фінляндія оголосила про намір приєднатися до НАТО. Про це йдеться у спільній заяві президента країни Саулі Нійністе та прем'єрки Санни Марін.

"Членство в НАТО посилить безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО", - йдеться в заяві.

Лідери країни висловили сподівання, що всі процедури на національному рівні, необхідні для вступу в НАТО, виконають протягом кількох днів.

Нійністе та Марін зазначили у заяві, що такому рішенню передувало тривале обговорення на рівні парламенту, суспільства, перемовини з НАТО та Швецією, яка теж планує вступити до альянсу.

Світові ЗМІ очікують, що протягом найближчих днів із такою самою заявою має намір виступити Швеція, а вже наступного тижня дві країни надішлють офіційні прохання щодо вступу до НАТО.

За словами посадовців НАТО, вступ Фінляндії та Швеції можуть схвалити вже найближчими тижнями. Щоправда, до моменту, коли вони повністю та офіційно стануть членами альянсу, може минути ще рік, відведений на ратифікацію цього рішення парламентами всіх країн блоку.

Швеція була нейтральною країною два століття, а Фінляндія - майже 80 років, і до нападу Росії на Україну більшість громадян обох країн були проти вступу у військові блоки. Але після 24 лютого картина різко змінилася. Зараз, за ​​останнім опитуванням, за вступ до НАТО - 76% фінів. Проти - лише 12%.

Велика Британія, США та інші країни НАТО обіцяють Швеції та Фінляндії гарантії безпеки на період від заявки до офіційного вступу до альянсу.

Цього тижня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав з обома країнами декларації про взаємодопомогу у разі нападу.

Автор фото, Getty Images

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Виступаючи після переговорів із прем'єркою Швеції Магдаленою Андерссон, Джонсон заявив про сумну іронію, оскільки, за його словами, країни Євросоюзу тепер змушені обговорювати як зміцнити свій захист від "порожнього марнославства тирана 21 століття".

"Коли Європа святкувала День Перемоги 1945 року, перемогу, частково забезпечену героїзмом російського народу, ми сподівалися, що мир на нашому континенті збережеться", - заявив він.

Кровожерлива кампанія Путіна проти суверенної нації поклала край цій надії та створила нову реальність, з якою довелося зіткнутися Європі, додав він.

Як пояснює Джеймс Лендейл, дипломатичний кореспондент ВВС, це не гарантії, які дають одна одній країни НАТО, а політична декларація про те, що Велика Британія та країни Скандинавії прийдуть на допомогу збройним силам один одного, якщо на них нападуть.