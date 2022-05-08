Авіаудар по Луганщині. В сільській школі могли загинути 60 людей

49 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

У зруйнованій авіаударами школі в селі Білогорівка Сєверодонецького району Луганської області могли загинути 60 людей.

Про це у телеграмі повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

7 травня росіяни скинули авіабомбу на будівлю.

За словами Гайдая, у підвалі школи від російських обстрілів ховалися "всі, хто не встиг евакуюватися" - близько 90 людей.

Учора з-під завалів змогли врятувати 30 осіб, семеро з яких поранені.

"Швидше за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства "руського миру", - написав голова ОВА.

Автор фото, ДСНС

ДСНС України повідомило, що учора ввечері рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 300 кв метрів і дістали тіла двох загиблих.

"Кількість можливих жертв уточнюється", - кажуть у ДСНС.

"Підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", - писав Сергій Гайдай у телеграм.