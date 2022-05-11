Британія надала Швеції та Фінляндії гарантії безпеки. Що це означає

32 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Борис Джонсон та прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон під час укладання угоди

Велика Британія підписала зі Швецією та Фінляндією угоди про взаємні гарантії безпеки у разі нападу. Домовленості мають особливе значення саме зараз, коли ці нейтральні раніше країни можуть розпочати вступ до НАТО.

Угоди передбачають можливість обміну розвідданими та проведення спільних навчань.

Обидві країни, з керівництвом яких у середу зустрічався прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, найближчим часом ухвалять рішення щодо вступу до НАТО.

Виступаючи після переговорів із прем'єр-міністром Швеції, Джонсон заявив про сумну іронію, оскільки, за його словами, країни Євросоюзу тепер змушені обговорювати як зміцнити свій захист від "порожнього марнославства тирана 21 століття".

"Коли Європа святкувала День Перемоги 1945 року, перемогу, частково забезпечену героїзмом російського народу, ми сподівалися, що мир на нашому континенті збережеться", - заявив він.

Кровожерлива кампанія Путіна проти суверенної нації поклала край цій надії та створила нову реальність, з якою довелося зіткнутися Європі, додав він.

Як пояснює Джеймс Лендейл, дипломатичний кореспондент ВВС, це не гарантії, які дають одна одній країни НАТО, а політична декларація про те, що Велика Британія та країни Скандинавії прийдуть на допомогу збройним силам один одного, якщо на них нападуть.

"Підтримка Британії може мати вирішальне значення в найближчі місяці, якщо Швеція та Фінляндія подадуть заявку на вступ до НАТО. Це пов'язано з тим, що між заявкою та вступом може виникнути складний період, який може тривати кілька місяців, коли жодна з країн ще не користується повною гарантією безпеки, яку може запропонувати західний альянс", - пояснює Лендейл.

Про намір розглянути вступ до НАТО нейтральні раніше Швеція та Фінляндія заявили невдовзі після нападу Росії на Україну. Очікується, що у найближчі місяці країни можуть офіційно почати процес приєднання.

У такому випадку, як прогнозують експерти, вступ буде відбуватися швидко, адже обидві країни вже провели необхідні реформи і їхні збройні сили є цілком взаємосумісними із силами Альянсу.