Британія: Санкції щодо Росії мають залишитися, доки вона не піде з України

1 година тому

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Міжнародні санкції проти Росії мають скасувати лише тоді, коли всі її війська покинуть Україну, заявила міністр закордонних справ Великої Британії.

За словами Ліз Трасс, союзники повинні йти "далі і швидше" у підтримці опору України, щоб президент Росії Володимир Путін зазнав поразки.

Міністерство закордонних справ Британії повідомило, що Трасс закликала своїх колег по "Великій сімці" на зустрічі в Німеччині взяти на себе зобов'язання продовжувати хвилю санкцій до тих пір, поки російські війська залишаться в Україні.

"Путін принижує себе на світовій арені. Ми повинні забезпечити, щоб він зазнав поразки в Україні, яка позбавить його будь-якої вигоди і в кінцевому підсумку стримає подальшу агресію", - заявила вона.

Минулого місяця у своїй промові Трасс назвала ціллю витіснити Росію з "цілої України".

Прем'єр-міністр Борис Джонсон також застеріг від "ренормалізації" відносин з Росією, заявивши, що це ризикує повторенням помилки світу щодо анексії Криму Москвою в 2014 році, яка передувала нинішньому вторгненню.

На зустрічі у четвер Трасс також повторила заклики збільшити підтримку оборони України, включаючи розширення доступу до військової техніки, яка використовується військовим альянсом НАТО.

"Найкраща довгострокова безпека для України - це можливість захистити себе. Це означає надання Україні чіткого шляху до обладнання за стандартами НАТО", - підкреслила міністр.

Очікується, що міністри закордонних справ України та Молдови приєднаються до міністрів G7 на черговій зустрічі в Німеччині в п'ятницю.