Авіаційні баталії біля Зміїного. Росіяни знову зазнали втрат

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Острів Зміїний до війни

Поблизу острова Зміїний у Чорному морі минулої доби відбулися повітряні бої між українськими і російськими літаками. Командування Повітряних сил України повідомляє, що противник зазнав відчутних втрат на морі і на острові.

"Справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків розгорнулися поблизу острова Зміїний. Противник зазнав відчутних втрат як в острівних силах, так і в морських суднах", - повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Зокрема, українські військові знищили вертоліт разом з екіпажем. Відео знищення оприлюднило оперативне командування "Південь" 8 травня.

Автор фото, Повітряні сили України

Впродовж останніх тижнів оперативне командування "Південь" повідомляло про знищення у морі і на острові 46 російських військових, а також десантного катера типу "Серна" і двох десантно-штурмових катерів типу "Раптер".

Скільки військових було на кораблях, не відомо. Повідомлялося, що на цих катерах росіяни евакуйовували своїх військових зі Зміїного після ударів українських військ і поповнювали особовий склад підрозділів, які перебувають на острові.

За технічними показниками "Серна" вміщає до 90 військових, "Раптер" - до 20.

Наприкінці квітня українські військові знищили кілька зенітно-ракетних комплексів, у тому числі "Стрілу-10" і машину зв'язку - серверну з телекомунікаційним обладнанням.

Як розповідав військовий експерт Олег Жданов, знищення двох катерів не завдасть надто великої шкоди Росії, але має важливий тактичний аспект.

"Дуже важливо, що ми починаємо вогневим способом контролювати острів Зміїний. Ми показуємо, що знищуємо там техніку та особовий склад. Ми показуємо, що не дамо створити там логістичний хаб", - заявляв Жданов в ефірі національного телемарафону.

Зміїний перебуває під тимчасовим контролем росіян вже понад два місяці.

Автор фото, міноборони РФ Підпис до фото, Крейсер "Москва"

На початку війни флот РФ захопив острів і взяв у полон українських прикордонників. Спочатку їхня доля була не відома, вважалося, що усі вони загинули. Проте згодом з'явилася інформація, що вони у полоні.

Найбільший російський крейсер "Москва" перебував біля Зміїного, його командири вимагали від українських військових здатися, на що отримали відповідь, яка стала відомою на весь світ.

У квітні ЗСУ знищили крейсер ракетами, він потонув. На ньому могли перебувати понад 500 російських моряків. Російська влада досі не повідомляла про їхню долю. Російські ЗМІ писали про загибель кількох десятків військових і зниклих безвісти.

ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін в умовах війни.