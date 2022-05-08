Перші леді США та України зустрілися в Ужгороді

1 година тому

Автор фото, SUSAN WALSH/Getty Images Підпис до фото, Перша леді США приїхала з неоголошеним візитом до України

У неділю Джилл Байден перебувала з візитом у Словаччині та здійснила неоголошену раніше поїздку до України.

"Я хотіла приїхати у День матері. Я подумала, що важливо показати народу України, що ця війна має бути зупинена, що ця війна дуже жорстока і що народ США підтримує народ України", - розповіла Джилл Байден на питання журналістів в Ужгороді про те, що означає її візит.

"Я би хотіла подякувати вам за цей мужній крок. Ми всі розуміємо, що означає приїзд першої леді США під час війни, коли бойові дії точаться щодня, коли щодня лунають повітряні тривоги, навіть сьогодні. Ми всі відчуваємо вашу підтримку", - відповіла на питання про значення цього візиту Олена Зеленська, яка зустріла першу леді США в Ужгороді.

Байден та Зеленська відвідали ужгородську школу №6.

Її використовують як тимчасовий прихисток для 163 українських переселенців (47 з них - діти).

Автор фото, SUSAN WALSH/Getty Images

Там перші леді провели зустріч за зачиненими дверима.

Вони також зустрілися з дітьми, які перебувають у школі як у прихистку, та взяли разом з ними участь у мистецькому занятті.

Автор фото, SUSAN WALSH/Getty Images

Дружина президента України вперше з'явилася на публічному заході від початку війни.

Про візит пані Байден не оголошували завчасно з міркувань безпеки. Після візиту до школи пані Байден повернулася до Словаччини.

Раніше Україну вже відвідували міністр оборони США Ллойд Остін та голова Державного департаменту Ентоні Блінкен, а також спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вони приїжджали до Києва.

Останніми тижнями до України регулярно приїжджають західні політики та мистецькі діячі, щоби засвідчити свою підтримку Україні у її боротьбі з російською агресією.