Чи можуть чоловікам дозволити виїзд за кордон?

39 хвилин(и) тому

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В українській владі тривають дискусії з приводу того, чи варто пом'якшити заборону чоловікам виїжджати за кордон.

24 лютого через воєнний стан виїзд з України за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років.

В уряді твердять, що під час воєнного стану дозвіл на виїзд чоловіків за межі України не планується.

"Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", - сказав глава уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

Однак раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть пом'якшити. За його словами, дискусії з цього приводу тривають.

"Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткотерміново. Адже волонтери і так виїжджають, з зобов'язанням повернутися. Бізнесмени, науковці, багато категорій чоловіків, які цього потребують", — сказав Арестович в ефірі "24 каналу".

Проте для цього потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради, додав він.

24 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що чоловіків від 18 до 60 років у період воєнного стану не будуть випускати з країни.

Водночас уряд визначив, хто з чоловіків може виїхати. Це, зокрема, такі категорії:

непридатні до військової служби;

з відстрочкою від призову або повідомленням про спеціальний військовий облік;

самостійно виховують дітей віком до 18 років;

мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;

усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі;

мають на утриманні дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування до 18 років;

мають на утриманні дитину з інвалідністю;

мають під опікою дитину з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність;

мають інвалідність I або II групи;

забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його.