Чи можуть чоловікам дозволити виїзд за кордон?
В українській владі тривають дискусії з приводу того, чи варто пом'якшити заборону чоловікам виїжджати за кордон.
24 лютого через воєнний стан виїзд з України за кордон заборонили чоловікам від 18 до 60 років.
В уряді твердять, що під час воєнного стану дозвіл на виїзд чоловіків за межі України не планується.
"Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", - сказав глава уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.
Однак раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть пом'якшити. За його словами, дискусії з цього приводу тривають.
"Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткотерміново. Адже волонтери і так виїжджають, з зобов'язанням повернутися. Бізнесмени, науковці, багато категорій чоловіків, які цього потребують", — сказав Арестович в ефірі "24 каналу".
Проте для цього потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради, додав він.
24 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що чоловіків від 18 до 60 років у період воєнного стану не будуть випускати з країни.
Водночас уряд визначив, хто з чоловіків може виїхати. Це, зокрема, такі категорії:
- непридатні до військової служби;
- з відстрочкою від призову або повідомленням про спеціальний військовий облік;
- самостійно виховують дітей віком до 18 років;
- мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;
- усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі;
- мають на утриманні дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування до 18 років;
- мають на утриманні дитину з інвалідністю;
- мають під опікою дитину з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність;
- мають інвалідність I або II групи;
- забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його.