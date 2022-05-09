Історія 4-річної Аліси з Маріуполя. В "Азові" кажуть, що росіяни розлучили її з мамою під час евакуації

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Азов-Маріуполь

Під час останньої евакуації з Маріуполя російські військові розлучили жінку та її 4-річну доньку Алісу, повідомляє полк "Азов", який тримає оборону металургійного комбінату "Азовсталь".

За повідомленням, 8 травня черговим евакуаційним рейсом дівчинка приїхала до Запоріжжя сама.

"До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме!" - написали в "Азові".

Ймовірно, припускають у полку, жінка перебуває у фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

"Азов" закликає повернути Алісі маму, за попередньою інформацією, військового медика.

8 травня влада Маріуполя повідомила про евакуацію з міста 173 людей.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук, яка опікувалася евакуацією, повідомила, що "наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано".

ВВС News Україна звернулася до Ірини Верещук за коментарем щодо ситуації з дитиною та її мамою, але відповіді поки що не отримала.

ВВС також намагається отримати коментар радниці-уповноваженої президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук.

Автор фото, Управління ООН з координації гуманітарних справ Підпис до фото, 8 травня до Запоріжжя евакуювали понад 170 цивільних з Маріуполя

Управління ООН з координації гуманітарних справ повідомило, що спільними зусиллями з Маріуполя вдалося евакуювати 600 цивільних і ця робота триватиме.

"Хочу, щоби мене евакуювали"

Аліса стала відомою після відео з підвалів "Азовсталі", яке оприлюднив у своєму телеграм-каналі полк "Азов" та поширила маріупольська міська рада.

На відео, яке з'явилося 17 квітня, чотирирічна дитина, яка перебуває у напівтемряві, розповідає, що зараз перебуває в бункері, найбільше хоче "до себе додому" і передає привіт "бабусі Свєті".

"Хочу, щоби мене евакуювали", - каже дитина.

4-річну Алісу підтримали футболісти "Шахтаря", які вийшли на поле з фото дівчинки на футболках. Так вони хотіли показати через історію Аліси весь жах війни, яку почала Росія.

Автор фото, ФК "Шахтар"

Аліса та її мама-медик

Із перших днів облоги Маріуполя Аліса перебувала в укритті "Азовсталі", де був імпровізований госпіталь.

Речниця полку "Азов" повідомила ВВС News Україна, що мама дівчинки є медиком, але не полку, а іншого військового підрозділу.

Дівчинка сама їхала в евакуаційному автобусі до Запоріжжя. Її помітила журналістка "1+1" Наталя Нагорна.

"В автобусі, який приїхав з Азовсталі до Запоріжжя, на задньому (сидінні - Ред.) лежала маленька дівчинка. Спочатку я не впізнала її і спитала дозволу у дівчини поруч, чи можу я попитати малу. Але це була не її мама. Це просто людина, яка погодилася бути поруч із дівчинкою. Бо її мама потрапила в полон", - написала журналістка у фейсбуці.

Автор фото, Natasya Nagorna

Полк "Азов" закликає українську владу та міжнародну спільноту домогтися звільнення мами дівчинки.

На історію Аліси також відреагували українці. У соцмережах вони вимагають визволити маму 4-річної дитини за хештегом #повернітьАлісімаму.

Депортація, фільтрація, полон

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю польському виданню Onet розповіла, що понад 200 тисяч маріупольців примусово депортували з України до Росії. За її словами, з них - 200 тисяч дітей, а також понад 2 тисячі сиріт з інтернатів.

"Перед цим вони проходять фільтраційні табори. Доля людей, які не пройшли ці табори, - невідома", - додала Денісова.

Росія наполягає на тому, що люди добровільно їхали на її територію чи на територію самопроголошеної ДНР.

Як розповідали люди, які вибралися з оточених міст, інколи виїзд через "ДНР" чи Росію - був єдиним способом виїхати з-під постійних обстрілів.

Також є численні свідчення про те, як та в яких умовах люди змушені проходити через фільтраційні табори на території "ДНР".