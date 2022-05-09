"Зовсім скоро в Україні буде два Дні перемоги" - Зеленський

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Пресслужба президента

Володимир Зеленський опублікував звернення з Днем перемоги над нацизмом. На відео Зеленський іде Хрещатиком і говорить до українців.

"Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо привласнити її. Наш ворог мріяв, щоб ми відмовимося відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом. Щоб слово "денацифікація" отримало шанс", - сказав Зеленський у зверненні.

За його словами, українці знову ведуть боротьбу і нікому не віддадуть ні клаптика своєї землі. Оскільки в них є перевага над ворогом - "ми розумніші на одну книгу".

"Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні перемоги. А в когось не залишиться жодного", - сказав він.

Зеленський впевнений, що Хрещатик ще побачить парад перемоги - перемоги України.