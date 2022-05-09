Путін на параді у Москві говорив про війну проти України. Мобілізацію не оголосив

18 хвилин(и) тому

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Росія дала відсіч агресії, це було "вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення", сказав президент РФ Володимир Путін на параді у Москві.

Він твердить, що Росія закликала Захід до чесного діалогу, але все марно.

"Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка нападу на Крим", - переконаний Путін.

Він додав, що російські військові РФ під час так званої "спеціальної військової операції" борються за людей на Донбасі, за безпеку батьківщини і воюють "на своїй землі", заявив Путін.

"Планомірно створювалася абсолютно неприйнятна нам загроза, - стверджує російський президент. - Причому безпосередньо біля наших кордонів".

Він сказав про втрати з боку Росії і пообіцяв усім родичам загиблих компенсації.

Також на початку параду речник Путіна Пєсков повідомив, що проліт авіації на параді скасували через погану погоду.

При цьому президент Росії не оголосив загальну мобілізацію, як це прогнозували деякі західні ЗМІ.