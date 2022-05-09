"Азов" просить допомогу пораненим, Путін про Україну на параді в Москві. Теленовини ВВС 09.05.2022
У випуску 9 травня:
- МЗС України назвало російський парад "парадом воєнних злочинів і гвалтівників". У Києві та інших містах посилили патрулювання через можливі провокації. У своїй промові Путін говорив більше не про минуле, а про теперішнє - виправдовував вторгнення в Україну.
- Пам'ятники другої світової війни в Україні захищають від російської агресії.
- Російські військові відновили обстріли і штурм заводу Азовсталь, де залишаються українські військові. Заступник командира полку Азов Святослав Паламар розповів ВВС про те, в яких умовах перебувають військові.
- 9 травня у різних містах Європи. Як все було?
- Про Другу світову згадували сьогодні ті, хто воював. Розвідниці Ользі Твердохлібовій 98 років, але вона готова знову захищати Україну зі зброєю в руках.
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