"Азов" просить допомогу пораненим, Путін про Україну на параді в Москві. Теленовини ВВС 09.05.2022

37 хвилин(и) тому

У випуску 9 травня:

МЗС України назвало російський парад "парадом воєнних злочинів і гвалтівників". У Києві та інших містах посилили патрулювання через можливі провокації. У своїй промові Путін говорив більше не про минуле, а про теперішнє - виправдовував вторгнення в Україну.

Пам'ятники другої світової війни в Україні захищають від російської агресії.

Російські військові відновили обстріли і штурм заводу Азовсталь, де залишаються українські військові. Заступник командира полку Азов Святослав Паламар розповів ВВС про те, в яких умовах перебувають військові.

9 травня у різних містах Європи. Як все було?

Про Другу світову згадували сьогодні ті, хто воював. Розвідниці Ользі Твердохлібовій 98 років, але вона готова знову захищати Україну зі зброєю в руках.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.