З "Азовсталі" евакуювали частину українських військових. Що відомо

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українських військових евакуювали з "Азовсталі"

Частину українських військових у понеділок, 16 травня, евакуювали з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі. Останні тижні блокади Маріуполя вони провели під землею в бомбосховищах заводу.

Близько опівночі українське міноборони підтвердило проведення евакуації. Заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що військова розвідка, Збройні сили, Нацгвардія і прикордонна служба провели операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя.

За її словами, 16 травня до медичного закладу у Новоазовську вивезли 53 важкопоранених українців для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Ці міста розташовані на території самопроголошеної "ДНР".

"Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну", - повідомила Маляр.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що робота з евакуації українських військових з Маріуполя триватиме.

"Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу", - наголосив він у своєму відеозверненні.

Територія металургійного комбінату "Азовсталь" залишилася останнім прихистком для українських військовослужбовців у місті. Воно ще в перші дні вторгнення Росії було оточене практично з усіх боків.

Крім того, російські танки, артилерія і авіація знищили майже 90% будівель у місті, повідомляє українська влада.

Кількість загиблих цивільних вона оцінює в 20-25 тисяч. Також значну кількість маріупольців вивезли в Росію.

Близько тисячі цивільних і військових були заблоковані на території заводу "Азовсталь", що має велику площу і розгалужену систему підземних бункерів. Незважаючи на заяви президента Росії Володимира Путіна про "припинення штурму" цього об'єкту, російські військові в квітні і травні щоденно проводили масовані обстріли заводу, зокрема і з використанням надважких авіаційних бомб.

Автор фото, ALEXANDER ERMOCHENKO Підпис до фото, Росія щоденно обстрілює територію заводу з авіації і артилерії

Евакуація цивільних

Тривалий час між Україною і Росією йшли перемовини щодо "гуманітарного коридору" для виходу цивільних з "Азовсталі". Також до цього процесу були залучені ООН і Червоний Хрест.

Евакуація мирних громадян, зокрема дітей і людей похилого віку, які сиділи в укритті, відбулася на початку травня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На початку травня вдалось евакуювати з "Азовсталі" близько 300 цивільних. Вони змушені були пройти фільтрацію з боку російських військових

Українська сторона повідомила, що вдалось вивезти близько 300 людей. Президент Володимир Зеленський 7 травня заявив, що це був лише "перший етап".

"Готуємо зараз другий етап евакуаційної місії - поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні. Безумовно, працюємо й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо", - заявив голова держави.

Евакуація з Маріуполя відбувається через територію, окуповану російськими військовими. Вони також проводять фільтрацію усіх, хто виїжджає з міста.

Евакуація військових

Після евакуації цивільних на території "Азовсталі" залишалися переважно українські силовики: бійці полку Національної гвардії "Азов", військові 36-бригади морської піхоти, прикордонники, поліцейські та інші.

За словами заступника командира "Азову" Святослава Паламара, серед них було близько 600 поранених.

"Кількості загиблих я озвучувати не буду, - сказав він ВВС. - Повірте, йдеться про сотні українських військових."

Підпис до фото, Заступник командира "Азову" Святослав Паламар (зліва) повідомив, що на заводу близько 600 поранених українських військових

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В оточеній "Азовсталі" вже немає хірургічних інструментів та інших засобів для надання кваліфікованої медичної допомоги. На здоров'ї захисників Маріуполя позначаються недостатнє харчування, дим, ракетні гази. Харчуються раз на день, іноді день проходить взагалі без їжі. Лишаються деякі запаси води, а також технічна вода, яку кип'ятять і п'ють.

Президент Зеленський каже, що військовий шлях розблокування Маріуполя наразі неможливий. Тому Україна зосередилась на дипломатичному.

Рідні і друзі українських військових закликали світових лідерів, зокрема очільників Туреччини і Китаю, допомогти і застосувати процедуру extraction, тобто вивезти бійців з Маріуполя в третю країну. Туреччина повідомила, що Росія не дає згоду на цю процедуру.

Віцепрем'єрка України Ірина Верещук підтвердила цю інформацію. За її словами, Київ пропонує іншу схему.

"В якості першого кроку запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", - наголосила вона.

Про відповідь росіян на цю пропозицію вона не повідомила.

Порятунок захисників "Азовсталі"

Вдень 16 травня міністерство оборони РФ розповсюдило інформацію про відкриття "гуманітарного коридору" для українських військових з "Азовсталі".

"16 травня внаслідок переговорів із заблокованими на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі представниками українських військовослужбовців досягнуто домовленості про вивезення поранених", - сказано в заяві відомства.

Автор фото, YARA NARDI Підпис до фото, Дружина командира "Азову" Дениса Прокопенка Катерина показує фото з чоловіком. Рідні бійців вимагають застосувати до них процедуру extraction.

Пізніше на сторінках полку "Азов" з'явилась заява щодо поточної ситуації. Представники полку не спростували і не підтвердили домовленості щодо евакуації, а лише повідомили про виконання наказу "вищого керівництва держави".

"Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу", - сказано в заяві.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Евакуація поранених українських військових з "Азовсталі". 16 травня

Також "Азов" наголосив, що захисники Маріуполя 82 дні "відтягували переважаючі сили противника на себе" та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

"Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії", - заявив "Азов".