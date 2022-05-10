Формують війська, мобілізують запас. У Білорусі заявили про посилення "воєнної загрози" біля кордонів

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Twitter Міноборони Білорусі Підпис до фото, Віктор Гулевич, начальник білоруського генштабу

Начальник генштабу збройних сил Білорусі Віктор Гулевич сказав про "наростання воєнної загрози" та заявив про плани сформувати територіальні війська у двох прикордонних районах Білорусі, а також мобілізувати із запасу близько 430 людей.

"Після закінчення формування військових частин територіальних військ викликаний особистий склад приступить до виконання задач з охорони та оборони важливих об'єктів", - пояснив він.

Ці заяви з'явились на фоні перевірки білоруських збройних сил. Територіальні війська планують сформувати у Кобринському та Лідському районах, які межують відповідно з Україною та Литвою.

З 1 по 27 травня у Польщі та ще восьми країнах НАТО проходять військові навчанння. У них беруть участь понад 18 тисяч солдатів із понад 20 країн.

Навчання називаються "Захисник Європи" та "Швидка відповідь", і Гулевич побачив у них загрозу для Білорусі.

"США та їхні союзники продовжують нарощувати військову присутність біля державних кордонів Республіки Білорусь", - сказав начальник білоруського генштабу.

"Створене угрупування (військових - Ред.) за останні 6 місяців виросла більш як удвічі як кількісно, так і якісно", - додав він.

За словами Гулевича, "застосування розвідувально-диверсійних сил, висадка десанта, застосування сил спеціальних операцій" не свідчить про миролюбність цих навчань.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Досі білоруські війська не брали безпосередньої участі у війни проти України

Тому в Білорусі вирішити протидіяти можливим загрозам, пояснює він.

Підготовка на Заході, Півночі та Півдні Білорусі

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У рамках перевірки сил негайного реагування на Західний та Північно-західний операційні напрямки, що межують з Литвою та Латвією, висунуті батальйонно-тактичні групи.

Щоб їх посилити, сказав Гулевич, висуваються також підрозділи протиповітряної оборони, ракетних військ та артилерії, "які будуть забезпечувати їхнє бойове функціонування".

"Створене Збройними силами України угрупування на Південному операційному напрямку чисельністю до 20 тисяч людей також вимагає від нас реакції", - сказав Гулевич, і заявив, що на цьому напрямку білоруські підрозділи також розгорнуті на трьох тактичних напрямках.

Досі білоруські війська не брали безпосередньої участі у війні Росії проти України, однак розмови про відкриття білоруського фронту проти України тривають постійно.

Як припускали раніше військово-повітряні сили України, на початку березня російська авіація атакувала білоруську територію на кордоні з Україною, ймовірно, щоб втягнути Білорусь у війну.