Україна вийшла у фінал Євробачення

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на Євробаченні, вийшов до фіналу міжнародного пісенного конкурсу.

Соліст Олег Псюк присвятив пісню Stefania, з якою гурт виступив на конкурсі, своїй мамі і всім жінкам, які вберігають своїх дітей від жахів війни.

Kalush Orchestra виступав шостим в італійському Турині, який приймає конкурс.

Українцям аплодував увесь зал PalaOlimpico. Також багато глядачів тримали синьо-жовті прапори.

Також до фіналу Євробачення увійшли Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Молдова та Нідерланди.

Фінал Євробачення

Усього за право представити свою країну у фіналі конкурсу у середу боролися 17 учасників.

12 травня відбудеться другий півфінал, у якому змагатимуться ще 18 країн.

А 14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу у конкурсі Євробаченні.

Росію цього року дискваліфікували від участі у Євробаченні через війну проти України.

Італія приймає Євробачення втретє за його історію - раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік).

Автор фото, Getty Images

Перед дорогою в Турин Kalush Orchestra мав тур Європою. Гурт відвідав Ізраїль, Нідерланди, Іспанію та Польщу, де давав благодійні концерти на допомогу Україні.

Одразу після повернення в Україну музиканти виступили на площі в Ірпені.

Україна на Євробаченні

Минулого року на Євробаченні Україну представляв гурт "Go_A", що переміг у національному відборі 2020 року. Але Євробачення у 2020 році не проводили через пандемію.

Тому гурт "Go_A" брав участь у Євробаченні у 2021 році і з піснею Shum тоді посів п'яте місце.

Раніше Україна вже двічі перемагала на Євробаченні. У 2004-му це зробила Руслана із піснею "Дикі танці", а у 2016 - Джамала із піснею "1944".

Також учасники від України двічі посідали друге місце та кілька разів входили до п'ятірки лідерів.