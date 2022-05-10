Помер Леонід Кравчук, Росіяни нарощують сили на Сході, Молдова боїться війни. Теленовини BBC 10.05.2022

51 хвилин(и) тому

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