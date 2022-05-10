Помер Леонід Кравчук, Росіяни нарощують сили на Сході, Молдова боїться війни. Теленовини BBC 10.05.2022
У випуску 10 травня:
- Помер перший Президент Незалежної України Леонід Кравчук.
- До Києва приїхали міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів. Які заяви зробили і що пообіцяли Україні? Пряме включення із Києва кореспондентки BBC Ольги Мальчевської.
- Росіяни випустили більше 10 ракет по Одесі ввечері 9 травня. Розповідаємо, що відбувається в місті після ударів.
- Загроза з Придністров'я. Чи може Росія використати цей проросійський анклав Молдови для наступу на Одесу - в сюжеті кореспондентів BBC.
- Київ звинувачує російських військових у багатьох воєнних злочинах. Зокрема, в умисних вбивствах цивільних. Тіла застрелених людей зі зв'язаними руками знайшли на Київщині, коли звідти відійшли російські сили. Розповідь мешканця Іванкового, батька якого вбили російські військові.
- Путін готується до довгої війни в Україні - так ситуацію оцінили в американській розвідці. Зокрема, розраховуючи, що США та Європа втратять свою рішучість. Що зараз відбувається на Донбасі - розповідає кореспондент ВВС Ендрю Гардінг.
- В оточеному Маріуполі на "Азовсталі" перебувають ще більше сотні цивільних і понад тисяча українських бійців. Про це сказав керівник Донецької області та представник мерії. Разом із тим, Туреччина готова допомогти провести евакуацію з "Азовсталі" - морем.
#кравчук #азовсталь #війна
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