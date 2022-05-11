Більше, ніж просив Байден. Палата представників Конгресу схвалила $40 млрд для України

25 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Час - це все, ми не можемо собі дозволити чекати", - заявила перед голосуванням спікер Палати представників Ненсі Пелосі

Палата представників США схвалила надання Україні допомогового пакету у 40 млрд доларів.

Він передбачає 6 млрд доларів на безпеку, й ще 8,7 млрд доларів на зброю, яку США вже надає Україні.

Серед них вже давно відомо про "Джавеліни", гаубиці, дрони-камікадзе Switchblade.

На додачу до цього, за даними, оприлюдненими Washington Post, США вже постачають чи збираються поставити до України

понад 7000 одиниць стрілкової зброї,

понад 50 млн патронів,

75 тисяч комплектів бронежилетів та касок,

ракетні системи із лазерним наведенням,

безпілотні катери берегової охорони,

протипіхотні міни M18A1 Claymore,

вибухівка,

рації, прилади нічного бачення, оптика, лазерні дальноміри, засоби радіоелектронної боротьби.

Крім того, у законопроєкті майже 4 млрд доларів виділено на розвідку.

Близько 8,7 млрд доларів піде на фінансову підтримку України - "для покриття невідкладних потреб України". Ще 900 млн доларів передбачено на підтримку біженців, їхнє забезпечення житлом та мовні курси.

Схвалений законопроєкт передбачає значно більше фінансування, ніж 33 млрд доларів, про які просив президент Байден.

"Час - це все, ми не можемо собі дозволити чекати", - заявила перед голосуванням спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка відвідала Київ 1 травня.

Законопроєкт схвалено 368 голосами "за". Проти голосували 57 представників.

Далі проєкт закону про допомогу Україні має схвалити Сенат США.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз військової зброї для України.

Колись Америка вже робила такий крок. Тоді він став одним з вирішальних для перемоги над нацистською Німеччиною.