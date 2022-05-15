Чому Швеція все-таки вирішила вступити до НАТО

54 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон після оприлюднення заяви своєї партії виступила на пресконференції

Швеція подасть заявку на членство в НАТО, йдеться у заяві керівної у країні Соціал-демократичної партії.

Питання вступу Швеції до НАТО залежало від того, чи вдасться головній партії досягти консенсусу з цього питання. Остаточне рішення ухвалили після внутрішньопартійних переговорів у неділю.

Довгий час шведські соціал-демократи виступали проти вступу країни до Північноатлантичного альянсу та за збереження нейтралітету. Але після вторгнення Росії в Україну вони змінили свою позицію, хоч і не відразу.

Ще 8 березня прем'єрка Швеції та голова Соціал-демократичної партії країни Магдалена Андерссон заявляла, що виступає проти вступу Швеції до НАТО. Але рішучість Фінляндії у цьому питанні та зміна суспільної думки всередині країни змусили соціал-демократів передумати.

Фінляндія ухвалила офіційне рішення про заявку на вступ до НАТО кількома годинами раніше.

У понеділок шведський парламент розпочне дебати щодо своєї заявки про вступ до НАТО з подальшим голосуванням.

Проте це скоріше формальність.

Без ядерної зброї та баз

Водночас у заяві Соціал-демократів ідеться, що Швеції не хоче, щоб на її території розміщували ядерну зброю чи бази НАТО.

"Соціал-демократи працюватимуть над тим, щоб переконатися, що Швеція, якщо НАТО схвалить її заявку, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на шведській території", - йдеться у заяві.

Гарантії безпеки

Прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон після оприлюднення заяви своєї партії виступила на пресконференції щодо цього рішення.

Вона заявила, що Швеції потрібні офіційні гарантії безпеки, які отримують члени НАТО.

Магдалена Андерссон також додала, що якби Швеція лишилася єдиною країною в Балтійському регіоні, яка не приєдналася до НАТО, то вона б опинилася "у дуже вразливому становищі".

Прем'єрка заявила, що мета вступу Швеції до НАТО - отримати більшу безпеку та водночас докласти зусиль до забезпечення безпеки інших.

Історичне рішення керівної партії Швеції щодо НАТО

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Медді Севедж, кореспондентка ВВС, Стокгольм

Соціал-демократи вирішили оголосити про своє рішення підтримати членство в НАТО стриманою заявою за пів години до запланованої пресконференції.

Їхнє рішення є монументальним, адже відкриває шлях для відходу Швеції від позиції військового нейтралітету вперше за два століття.

Для політичних аналітиків у Швеції це оголошення не стало несподіваним. Міністри соціал-демократів підтримали висновки міжпартійної доповіді в п'ятницю, в яких ішлося, що членство підвищить безпеку в Північній Європі і навряд чи спричинить збройний напад з боку Росії.

Тим часом громадська підтримка офіційного вступу до НАТО неухильно зростала після того, як Росія вторглася в Україну. Більшість опозиційних партій виступають за вступ, тоді як до наступних загальних виборів у Швеції залишилося кілька місяців.

І все-таки серед соціал-демократів - і в опозиційних лівих і зелених партіях - є ті, хто має застереження щодо приєднання до альянсу. Не всі впевнені, що це зменшує ймовірність військової агресії з боку Росії.

Інші вже оплакують втрату своєї національної ідентичності як нейтральної, мирної нації, яка вже звикла триматися подалі від великих глобальних конфліктів.

Реакція НАТО

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, приєднання Фінляндії та Швеції стане історичною подією, яка покаже, що двері НАТО відчинені.

Автор фото, Hannibal Hanschke/Getty Images Підпис до фото, Генеральний секретар НАТО був на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО по відеозв'язку. На сцені - міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Генсек НАТО також зазначив, що альянс "дуже уважно слідкує за тим, що робить Росія і готовий діяти, якщо Росія спробує напасти на будь-якого його члена".

Він додав, що Володимир Путін хоче, щоб Україна була переможена, а Європа та Північна Америка - розділені, але вони, за його словами, єдині, а Україна може виграти цю війну.

Враження про те, що Швецію і Фінляндію в НАТО чекає привітний прийом, трохи зіпсувала Туреччина: президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у нього ставлення до цього аж ніяк не позитивне, оскільки ці країни дали притулок у себе "терористам" (він мав на увазі курдських активістів).

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе сказав, що здивований запереченнями Туреччини, оскільки місяць тому Ердоган сказав йому, що підтримає членство Фінляндії в НАТО.

Щоправда, відтоді Ердоган кілька разів змінював свою позицію, тому буде потрібна ясність: "Мені здається, що зараз потрібна дуже чітка відповідь. Я готовий до нової розмови з президентом Ердоганом про поставлені ним питання", - зазначив Ніїністе.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також сказав, що впевнений, що члени НАТО зможуть подолати розбіжності.