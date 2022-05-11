Як врятувати бійців "Азовсталі" і на що підуть мільярди нової допомоги США. Теленовини ВВС 11.05.2022

34 хвилин(и) тому

У випуску 11 травня:

Путін готується до тривалої війни в Україні та не зупиниться на Донбасі - керівниця американської розвідки.

США надають Україні більше допомоги. Гроші підуть зокрема на зброю, але чому саме цей пакет допомоги важливий?

У Фінляндії стрімко зросла кількість людей, які підтримують ідею вступу країни до НАТО. Як ця країна може зробити те, проти чого так агресивно виступає Росія? Якими будуть можливі наслідки?

На Азовсталі залишаються приблизно тисяча українських військових. Вони просили вивезти їх звідти та застосувати процедуру ексфільтрації. Але що це за процедура і які шанси?

В Україні починають судити першого російського військового за убивство цивільного. Деталі в сюжеті Ольги Мальчевської

В Ізраїлі цього року не дуже гучно відзначали День Перемоги. Влада зменшила офіційні заходи. Зокрема, через наплив біженців з України які втікають через війну. Кореспондет ВВС зустрівся з одним із них.

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