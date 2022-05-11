Як врятувати бійців "Азовсталі" і на що підуть мільярди нової допомоги США. Теленовини ВВС 11.05.2022
У випуску 11 травня:
- Путін готується до тривалої війни в Україні та не зупиниться на Донбасі - керівниця американської розвідки.
- США надають Україні більше допомоги. Гроші підуть зокрема на зброю, але чому саме цей пакет допомоги важливий?
- У Фінляндії стрімко зросла кількість людей, які підтримують ідею вступу країни до НАТО. Як ця країна може зробити те, проти чого так агресивно виступає Росія? Якими будуть можливі наслідки?
- На Азовсталі залишаються приблизно тисяча українських військових. Вони просили вивезти їх звідти та застосувати процедуру ексфільтрації. Але що це за процедура і які шанси?
- В Україні починають судити першого російського військового за убивство цивільного. Деталі в сюжеті Ольги Мальчевської
- В Ізраїлі цього року не дуже гучно відзначали День Перемоги. Влада зменшила офіційні заходи. Зокрема, через наплив біженців з України які втікають через війну. Кореспондет ВВС зустрівся з одним із них.
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