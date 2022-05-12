Росіяни розстрілювали цивільних у спину - відеодокази
З відступом російських військ з Київської і Харківської областей з'являється дедалі більше добре задокументованих доказів того, що росіяни вбивали цивільних.
На відео, знятому камерами спостереження поблизу Києва, видно, як російські солдати пострілами в спину вбили двох цивільних чоловіків, охоронців підприємства.
З друзями і родичами одного з загиблих розмовляла кореспондентка ВВС News Сара Рейнсфорд.
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