Росіяни розстрілювали цивільних у спину - відеодокази

30 хвилин(и) тому

З відступом російських військ з Київської і Харківської областей з'являється дедалі більше добре задокументованих доказів того, що росіяни вбивали цивільних.

На відео, знятому камерами спостереження поблизу Києва, видно, як російські солдати пострілами в спину вбили двох цивільних чоловіків, охоронців підприємства.

З друзями і родичами одного з загиблих розмовляла кореспондентка ВВС News Сара Рейнсфорд.