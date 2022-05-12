Фінляндія шукає захисту в НАТО, ЗСУ наступає на Харківщині. Теленовини ВВС 12.05.2022
У випуску 12 травня:
- Фінляндія роками залишалася нейтральною, переважно через сусідство із Росією. У Гельсінкі вважали, що краще не дражнити Москву. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада країни вирішила, що має негайно подати заявку на членство в НАТО.
- З відступом російських військ із Київської області з'являється все більше добре задокументованих доказів убивств цивільних російськими солдатами. На відео, знятому камерами спостереження поблизу Києва, видно, як російські солдати пострілами в спину вбили двох цивільних охоронців місцевого підприємства. З друзями і родичами одного із загиблих розмовляла кореспондентка ВВС Сара Рейнсфорд.
- Сьогодні російські війська вдарили по Кременчуку. Кореспондентка ВВС з деталями удару та про ситуацію в інших містах.
- Українські військові ведуть контрнаступ біля Харкова і вже майже вийшли до кордону із Росією. Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль і оператор Даррен Конвой провели минулий тиждень разом з українськими бійцями біля села Руська Лозова. Попереджаємо, деякі кадри можуть шокувати.
- Відомий півник з Бородянки став символом стійкості України. Про півника розповідає кореспондент ВВС Роман Лебедь.
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