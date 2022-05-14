Олександр Роднянський: "Росіянам потрібна національна катастрофа"

1 година тому

Олександр Роднянський - один із найпомітніших українців у Голлівуді.

З початком повномасштабної війни Росії проти України він став гостро критикувати російську владу.

Міністр оборони РФ Шойгу закликав виключити його "з культурної повістки" Росії разом із Володимиром Зеленським, а близький до Кремля ресурс "Комітет захисту від зрадників" проголосив ворогом Росії.

Тим часом в Україні багато хто дорікає Роднянському за мовчання у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала агресію проти України на Донбасі.

Кореспондентка ВВС Мирослава Пеца поспілкувалася з Олександром Роднянським і спробувала дізнатися, коли для нього настала точка неповернення, що не так із російською культурою та якою буде Україна після завершення війни.