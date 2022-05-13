Супутник показав, як ЗСУ атакують російський катер біля Зміїного

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Maxar Technologies/REUTERS

Супутникові кадри, зроблені компанією Maxar Technologies, демонструють, як українські військові атакують ракетою російський корабель біля острова Зміїний.

На знімку, датованому 12 травня, видно два клуби диму біля катеру класу "Серна" в Чорному морі, ідентифікованого компанією Maxar.

Схоже, що судно робить різкий поворот, і ракета потрапляє у воду, пише CNN.

Також супутникові знімки демонструють руйнування на самому острові Зміїний.

Автор фото, Maxar Technologies/REUTERS

Також на знімках, зроблених з супутника, видно підбитий і затоплений минулого тижня біля острова Зміїний російський десантний катер "Серна".

Поряд розташований ще один катер того ж типу і баржа з підйомним краном.

Автор фото, Maxar Technologies/REUTERS

Як затонув катер, зображений на супутникових знімках уже під водою, невідомо, але 8 травня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що затонув десантний катер, а також два патрульні катери класу Raptor.

Російський катер проєкту "Серна" знищили за допомогою багатоцільового ударного безпілотника Bayraktar TB2, що належить ЗСУ. Відповідне відео опублікувало оперативне командування "Південь".

"Серна" - це швидкохідний десантний катер проєкту 11770. Він призначений для висадки на непідготовлене узбережжя колісної та гусеничної військової техніки. Катер може перевозити до 92 людей. Його особливістю є висока швидкість, яку може розвивати катер, до 30 вузлів.

Речник Одеської ОВА також заявив, що українські військові знищили російський гелікоптер на острові.

Оперативне командування "Південь" Збройних сил України оприлюднило відео, на якому видно, як ракета знищує гелікоптер.

Автор фото, ВВС

За інформацією ОК "Південь", наразі в Чорному морі перебувають чотири кораблі та два підводних човни, що несуть на собі понад 30 крилатих ракет "Калібр".

ВВС в умовах війни не може перевірити інформацію про втрати сторін з незалежних джерел.

Чому важливий Зміїний

Від самого початку російського вторгнення в Україну острів Зміїний став полем битви стратегічного значення.

Автор фото, ВВС

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Росія стверджує, що Україна зазнала катастрофічних втрат у невдалій спробі повернути острів, включно зі спецназом, військовими літаками, гелікоптерами та безпілотниками. Україна наполягає, що обмежилася атаками на об'єкти на острові та на човни.

Росія постійно намагається підсилити свій гарнізон, стверджує розвідка міністерства оборони Британії.

Острів Зміїний має площу менше 0,2 квадратних кілометрів, але він має важливе значення для контролю над західним Чорним морем.

Тому російський флагман "Москва" підійшов до острова за кілька годин після початку війни й запропонував українським солдатам на острові здатися.

"Русский военный корабль, иди на ...", - пролунала легендарна відповідь. Острів був захоплений, але через кілька тижнів "Москву" затопили.

Начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що острів має стратегічне значення як для України, так і для Росії, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України.

Також острів Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

"Острів Зміїний - це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території „ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", - зазначив Буданов.