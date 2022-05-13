ЗСУ розбили переправу через Сіверський Донець і спалили багато техніки. Що відомо

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Ukrainian Airborne Forces Command/Reuters Підпис до фото, Згоріла військова техніка на понтонному мосту через Сіверський Донець

Українські військові знищили російську понтонну переправу та частину російської бронетанкової колони під час спроби форсувати річку на Донбасі. Про це свідчать кадри, опубліковані українськими військовими у п'ятницю. Оцінити можливі втрати росіян поки що неможливо.

На кадрах, опублікованих командуванням десантно-штурмових військ України, видно кілька згорілих військових машин і частково затоплені частини понтонного мосту. На знімках також видно багато пошкоджених або кинутих машин, зокрема танків - у лісі й на трасі, що веде до річки, пише Reuters.

У п'ятничному зведенні розвідки британське міністерство оборони заявило, що українські війська успішно запобігли спробі росіян переправитися через річку на Донбасі.

Посилаючись на фото, міністерство стверджує, що під час переправи через Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька Росія втратила значні сили - щонайменше одну батальйонну тактичну групу, а понтонне мостове обладнання було виведене з ладу під час форсування річки.

Переправа через річку в умовах конфлікту вважається вкрай ризикованим маневром, і це свідчить про тиск, який чиниться на російське командування з метою досягнення прогресу на сході України, оцінює ситуацію британське міністерство оборони.

Напередодні радник голови МВС України Віктор Андрусів заявляв, що це сталося поблизу Білогорівки в Луганській області. Андрусів стверджував, що українські військові "розбили цілу батальйонно-тактичну групу".

За словами Андрусіва, батальйонно-тактична група могла входити до складу російської 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади й втратила понад 50 одиниць техніки із 70.

ВВС не може оперативно перевірити цю заяву.

Джо Інвуд, ВПС, Львів

Це сцена абсолютного спустошення - спроба обійти українську оборону з флангу зазнала катастрофічної невдачі.

Обгорілі російські танки й бронетехніка біля східного берега річки Сіверський Донець, на захід від Сєверодонецька в Луганській області. Напівзбудовані понтонні мости вкрила вода.

Вважається, що російські сили втратили майже цілий батальйон техніки, скільки людей загинуло - невідомо.

На ранковому брифінгу британське міністерство оборони заявило, що це свідчить про посилення тиску на російське командування.

Але в іншому місці, здається, вони просунулися - згідно з повідомленнями, взяли найближче місто Рубіжне. Це означало б, що стратегічно важливе місто Сєвєродонецьк оточене з трьох сторін.

Якщо російські війська зможуть його взяти, вони контролюватимуть низку переправ через Сіверський Донець.

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Київ заявляє, що Україна останніми днями витісняє російські війська у Харківській області. Основні зусилля російських військових на харківському напрямку спрямовані на недопущення просування українських сил у районі населеного пункту Веселе, йдеться у ранковому зведенні українського генштабу.

Разом з тим Росія намагається наступати в Донецькій та Луганській областях, випливає зі зведення. Міноборони Росії впродовж останніх днів не коментує ситуацію й повідомляє лише про завдані удари з повітря. Міноборони Британії у п'ятничному огляді пише, що Росія докладає значних зусиль на південь від Харкова, поблизу Ізюма і Сєвєродонецька у спробі добитися прориву у напрямку Слов'янська і Краматорська.

Журналісти Reuters підтвердили, що Україна наразі контролює територію до берегів річки Сіверський Донець, приблизно за 40 км на південний схід від Харкова.

Голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай у п'ятницю заявив, що минулої доби 31 раз обстріляли житлові будинки в регіоні. За його даними, російські війська після взяття Попасної ведуть штурмові дії у напрямку Орєхово та в районі Камишевахи.

Окрім боїв у Луганській і Донецькій областях, світ продовжує слідкувати за облогою "Азовсталі" у Маріуполі.

Інформація про евакуацію поранених українських військових з заводу поки що не підтверджується, повідомив у п'ятницю радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він стверджує, що російські військові під прикриттям обстрілу намагаються наземним шляхом прорватися на територію підприємства.