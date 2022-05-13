Британія вводить санкції проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна

1 година тому

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Велика Британія вводить нові санкції, які б'ють по родичах президента РФ Володимира Путіна, йдеться на сайті британського уряду. Під санкції потрапила і олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою та матір'ю кількох дітей Путіна.

"Ми запроваджуємо санкції проти тіньової мережі, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна, та посилюємо тиск на його найближче оточення", - заявила Ліз Трасс, голова МЗС Британії.

У санкційний список, окрім Кабаєвої, яка з 2014 року очолює Національну медіагрупу, що володіє практично усіма державними ЗМІ в Росії, потрапила її бабуся Анна Зацепіліна, яку Британія називає бізнес-партнеркою друга Путіна Геннадія Тимченка, який під санкціями ще з 22 лютого.

Довгий час Захід боявся впроваджувати санкції проти Аліни Кабаєвої, тому що вважав, що це може розізлити Путіна.

Під санкціями тепер і колишня дружина Путіна Людмила Очеретна, його двоюрідний брат Ігор та син Ігоря Роман, які є бізнесменами, а ще двоюрідний племінник Михайло Путін та Михайло Шеломов, син двоюрідної сестри російського президента, які теж мають бізнес у Росії.

Через свою фірму Akcept LLC Шеломов, зокрема, є акціонером банку "Росія", а Михайло Путін є заступником голови правління "Газпрому", повідомляють на сайті британського уряду.

Ліз Трасс каже, що це санкції проти путінського "гаманця", тобто сім'ї та друзів - "тих, кого він нагороджує державними посадами та багатством в обмін на їхню нескінченну лояльність".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кабаєву називають матір'ю кількох дітей Путіна

У офіційних деклараціях Путін стверджує, що володіє крихітною квартирою в Санкт-Петербурзі, має трейлер, гараж і дві машини 1950-го року радянського випуску.

Насправді Путін покладається на свою сім'ю, друзів дитинства та обрану еліту, які мають вигоду від його правління, а також підтримують його військову машину, йдеться на сайті уряду.

Ще більша ізоляція родичів Путіна

Окрім родичів президента РФ, у новий санкційний список потрапило п'ятеро інших бізнесменів із найближчого оточення Путіна.

А саме Віктор Хмарін, російський юрист, який є "другом і родичем" Путіна, Володимир Колбін, гендиректор "Морського порту Геленджик", який є сином друга дитинства та партнера Путіна.

У списку є Михайло Клішин, виконавчий директор банку "Росія", член Ради директорів російської страхової компанії "СОГАЗ", соратник Путіна Олександр Плєхов та Юрій Шамалов, брат колишнього зятя Путіна, який також є президентом "Газофонду" та членом ради директорів "Газпромбанку".

Підпис до фото, У квітні США ввели санкції проти Катерини Тихонової та Марії Воронцової, доньок Путіна

"Сьогоднішні санкції ізолюють членів сім'ї та фінансистів із найближчого оточення Путіна, посилюючи на нього тиск, оскільки він продовжує своє безглузде вторгнення в Україну", - підсумували на сайті британського уряду.

Це вже не перші західні санкції проти родичів Путіна. 6 квітня мінфін США ввів обмеження проти Катерини Тихонової та Марії Воронцової, яких ЗМІ називають доньками Путіна від шлюбу з Людмилою Очеретною, яка потрапила зараз під британські санкції

З початку війни Росії в Україну Велика Британія ввела санкції проти 1000 росіян, а також 100 юридичних осіб, включаючи олігархів.