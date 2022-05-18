В Україні вперше судять російського полоненого за воєнні злочини. Суть справи

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У середу Солом'янський районний суд Києва проводить засідання у справі, за якою російського військового Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві беззбройного цивільного на Сумщині.

Це перший суд над російським військовим за злочини, скоєні в Україні в ході російського вторгнення, що почалося 24 лютого.

Засідання у середу є першим по суті справи. Йому передувало засідання 13 травня, яке було присвячене процесуальним тонкощам.

Як повідомляє кореспондент ВВС із зали суду, на засіданні 18 травня російський військовослужбовець повністю визнав свою провину.

Хто такий Вадим Шишимарін

Шишімарін - сержант російської армії та командир відділення у четвертій танковій Кантемирівській дивізії Московської області.

Йому 21 рік.

Народився і виріс він у місті Усть-Ілімськ в Іркутській області Сибіру.

Видання "Настоящее время" проаналізувало кредитну історію Шишимаріна в Росії і з'ясувало, що 2020 року він працював у "Макдональдсі".

За даним журналістів, він мав борги, які у шість разів перевищують його зарплату на колишній роботі. Ймовірно, саме вони стали причиною того, що він вирушив на війну в Україну, роблять висновок журналісти.

Під час війни в Україні він потрапив до полону.

Його утримують під вартою, і він особисто бере участь у процесі.

Під час встановлення особи на запитання суду він відповів, що неодружений, дітей не має, раніше несудимий і зареєстрований у місті Усть-Ілімск Іркутської області РФ.

Військова частина, де він служить, розміщується у місті Наро-Фомінську Московської області.

В чому Шишимаріна звинувачують в Україні

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вадим Шишимарін під час суду 13 травня

Вадима Шишимаріна звинувачують у тому, що він навмисно вбив беззбройного цивільного, пенсіонера Олександра Шеліпова із села Чупахівка Сумської області.

За версією прокуратури, він вистрелив у літнього чоловіка 28 лютого, коли той їхав узбіччям дороги на велосипеді.

Йому висунули звинувачення за статтею "Порушення законів та звичаїв війни" українського кримінального кодексу.

За таким звинуваченням Шишимаріну загрожує до 10-15 років тюрми чи довічне ув'язнення.

Підсудному надали адвоката Віктора Овсяннікова.

Джерела в прокуратурі кажуть, що провину підсудного доводять результати експертиз та свідчення.

Зокрема, у розпорядженні слідства є зброя Шишімаріна, з якої було зроблено постріл, - автомат АК-74.

"Мені наказали стріляти"

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4 травня СБУ опублікувало відео, на якому Шишимарін розповідає про те, що сталося.

З його слів, перед інцидентом колону російської техніки обстріляла українська армія. Під час відступу він та четверо інших російських військових захопили чийсь автомобіль, який до цього обстріляли, та поїхали до села за підмогою.

Дорогою вони побачили чоловіка, який розмовляв по телефону і, як пише генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, вів узбіччям велосипед.

"Мені наказали вистрілити, і я вистрілив у нього одну чергу, він упав. Ми поїхали далі", - каже на відео сержант.

За словами Венедіктової, сержанту наказали вбити чоловіка, щоб він не розповів про них українським бійцям.

За даними прокуратури, 62-річний чоловік помер за кілька десятків метрів від свого будинку.

"Настоящее время" поговорило з батьком та бабусею російського солдата. Вони вимагають, щоб Вадима обміняли як полоненого на когось із українських військових та повернули додому до Росії.

"Складний випадок"

Автор фото, EPA

Адвокат Шишімаріна Віктор Овсянніков каже, що цей випадок є досить складним.

"З такого роду звинуваченням в Україні стикаються вперше. У нас немає юридичної практики та судових рішень щодо таких випадків, але ми розберемося із цією справою", - сказав він.

Для України ж справа Шишимаріна є показовою і символічною.

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, у такий спосіб Україна надсилає "сигнал".

"Цим судовим процесом ми надсилаємо чіткий сигнал, що жоден виконавець, жодна особа, яка замовила чи сприяла вчиненню злочинів в Україні, не уникне відповідальності", - написала вона у твіттері.

Загалом, за даними генпрокурорки, в Україні вже розслідують понад 11 000 випадків воєнних злочинів та затримали вже 40 підозрюваних.