У Ризі вирішили знести монумент "радянським воїнам-визволителям". Почалися протести

2 годин(и) тому

Автор фото, EPA

Міськрада Риги проголосувала за знесення пам'ятника визволителям Риги від німецько-фашистських загарбників. Після оголошення рішення у місті почалися протести. Представники Росії раніше вже засудили можливе знесення і висловили готовність забрати пам'ятник із Латвії.

Міськрада латвійської столиці у п'ятницю вирішила почати всі підготовчі роботи, необхідні для майбутнього демонтажу пам'ятника радянським воїнам. "За" проголосували 38 депутатів, "проти" - 7.

Після голосування у центрі міста почалася акція протесту, у якій взяли участь близько 200 людей. За даними видання Delfi, співробітники поліції затримали на Ратушній площі сімох людей, зокрема, лідерку Російського союзу Латвії, депутатку Європарламенту Тетяну Жданок.

Меморіальний комплекс, який називають "Пам'ятник воїнам Радянської Армії - визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників" відкрили у 1985 році.

Це майже 80-метрова колона із золотими зірками, біля якої стоять скульптури радянських солдатів та Батьківщини-матері.

Голосування та протести

Напередодні парламент Латвії схвалив законопроєкт, який призупиняє дію 13 статті латвійсько-російського договору від 1994 року, що забезпечує збереження меморіальних споруд. Цей законопроєкт усунув основну юридичну перешкоду для знесення пам'ятника.

Рішення парламенту було пов'язане з російським вторгненням в Україну - дія 13-ї статті буде призупинена до "припинення порушення Росією міжнародного права щодо України, зокрема, виведення її військ з території України, повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України відповідно до міжнародного права та виплату відшкодування Україні за скоєні порушення міжнародного права".

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Речниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на рішення сейму, назвавши депутатів "вурдалаками". Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко направив меру Риги Мартіншу Стакісу звернення, в якому повідомив про готовність забрати пам'ятник.

Суперечки навколо радянської пам'ятки загострилися напередодні Дня перемоги. Цього року латвійська влада замість традиційних концертів та ходи 9 травня дозволила лише покласти квіти біля пам'ятника, викликавши невдоволення російськомовного населення.

Навколо пам'ятника організували фотовиставку з кадрами війни в Україні.

Наступного дня квіти перед пам'ятником зібрав бульдозер. Це викликало ще більше обурення прихильників збереження монумента, і незабаром біля нього почали з'являтися нові квіти. А в парку довкола почали збиратися мітингувальники як на підтримку Росії, так і проти неї. Поліція розпочала затримання.

У результаті поліція відкрила близько 20 адміністративних справ (в основному за участь у несанкціонованих акціях, а також за демонстрацію забороненої символіки), і три - кримінальні (за статтями про опір поліції, а також виправдання геноциду) повідомляли місцеві ЗМІ.

Керівник Держполіції Армандс Рукс 11 травня заявив, що пам'ятник обнесуть огорожею до 31 серпня.

"Навіть якщо пам'ятник не знесуть, нехай забудуть, наступного року не буде жодного покладання квітів. Це небезпечний об'єкт для громадської безпеки, туди ніхто не підходитиме більше. Там буде поліція стояти навколо, навіть якщо його не знесуть. На тому об'єкті, біля пам'ятника, біля підніжжя, на тій площі жодного покладання квітів не буде", - цитує Рукса видання Delfi.

Цього ж дня розпочався збір грошей на демонтаж пам'ятника - портал Ziedot.lv вже зібрав на знесення "пам'ятника окупації" понад 200 тисяч євро.