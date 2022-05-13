Розгром російського батальйону, Україна чекає перемоги на Євробаченні. Теленовини ВВС 13.05.2022
У випуску 13 травня:
- Українські військові розбили російську бронетанкову колону, яка намагалась переправитись через Сіверський Донець на Донбасі. Розповідаємо про ситуацію на фронті.
- Росіяни продовжують обстрілювати "Азовсталь". Українська влада домовляється про евакуацію людей із підземелля заводу. Що наразі відомо про це - говоримо наживо із кореспонденткою BBC Ольгою Мальчевською.
- В Україні почався суд над першим російським військовим, якого звинувачують у вбивстві цивільного. Прокуратура заявляє, 21-річний Вадим Шишимарін убив неозброєного чоловіка на Сумщині в перші дні війни.
- Наскільки війна в Україні відчутна поза її межами? Ексклюзивна історія азербайджанського студента Гусейна Абдуллаєва, який провів місяці в російському полоні лише за те, що його вважали волонтером, який допомагав захисникам Маріуполя.
- Британія запроваджує санкції проти найближчого оточення Путіна. До санкційного списку потрапила Аліна Кабаєва, її бабуся Анна Зацепіліна, а також колишня дружина Путіна та його родичі.
- Україні нададуть додаткові 500 мільйонів євро військової допомоги. Так пообіцяв головний дипломат ЄС Джозеп Боррель. Більше про це говоримо із кореспондентом BBC Григорієм Жигаловим наживо із Брюсселя.
- Українські військові витісняють російські сили від Харкова. Росіяни завдали значних руйнувань, зокрема знищили музей філософа й поета Григорія Сковороди в Сковородинівці. Саме там, на руїнах, кореспондент ВВС поспілкувався із поетом Сергієм Жаданом, який займається волонтерством.
- Цими вихідними в італійському Турині пройде фінал пісенного конкурсу Євробачення. Україні пророкують перемогу. Як до виступу готувалися музиканти Kalush Orchestra і з яким настроєм їхали на конкурс? Розпитуємо у кореспондентки BBC Вікторії Жуган.
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