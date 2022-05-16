ЗСУ відкинули росіян від Харкова, Швеція подає заявку на вступ до НАТО Теленовини ВВС 16.05.2022

16 хвилин(и) тому

У випуску 16 травня:

Українські війська заявили про перехід у контрнаступ на Ізюмському напрямку і відзвітували Президенту Зеленському про вихід до лінії кордону біля Харкова. В Одесі оговтуються від чергового ракетного обстрілу росіян. «Азовсталь» атакують фосфорними бомбами. Розповідаємо про останні події в Україні.

Із Харкова пряме включення кореспондентки BBC Ольги Мальчевської.

Журналісти ВВС знайшли докази скоєних російськими солдатами злочинів війни в Україні. Шокуючий матеріал кореспондентки BBC із Бучі.

В Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС намагалися знайти вихід із санкційного глухого кута. І погодити новий пакет санкцій проти Росії. Що з цього вийшло - розповідає кореспондент ВВС Григорій Жигалов наживо із Брюсселя.

Швеція подає заявку на членство в НАТО. Про таке ж рішення оголосила і Фінляндія.

У Росії "немає ні чисельності, ні волі чи навичок, щоби займати великі міста". Таку думку висловив колишній командувач британськими Об'єднаними силами. Ексклюзивне інтерв'ю генерала Річарда Барронса.

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